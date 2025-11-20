SWAG向粿粿招手！看中「2大潛力」願給高報酬

SWAG希望能和粿粿合作。（圖／陳俊吉攝）

女星粿粿被老公范姜彥豐踢爆出軌王子（邱勝翊），她本人也承認過從甚密，導致演藝事業跌到谷底，目前神隱中。見此，成人平台SWAG看中粿粿的高潛力，決定提出合作邀約。

粿粿、王子雙雙認了超越朋友的界線，無疑是給范姜彥豐一頂大綠帽。而三人的部分協商內情也曝光，范姜彥豐最初開價1600萬，後來降至1200萬，王子聲稱無力負擔，搬出過去替爸爸還債的紀錄打悲情牌，但范姜彥豐不願再讓步，協商失敗，將上法院對簿公堂。 而范姜彥豐委任的律師蔡鈞如，先前透過社群發聲：「身為他的律師，我的信心來自於證據，這世界場面話說假話不真誠的話實在太多了，以後就給證據說話就好了。」看似相當有把握打贏這場官司。

粿粿、王子因過從甚密，兩人的演藝事業全中斷。（圖／大立美提供）

而目前事業停擺的粿粿，除了斷了收入，還要忙著處理訴訟問題，經濟狀況不如從前。不過，根據《鏡週刊》報導，SWAG看中粿粿具備啦啦隊的甜美臉蛋和擅長直播互動，願意以高報酬邀約她開台，內容、形式不拘。經《中時新聞網》詢問，SWAG回應本網：「目前我們仍在內部研議不同的合作方向，平台的立場一向是開放不設限，隨時歡迎有想法的創作者來這裡重新定義自己。」

有別於其他廠商不愛爭議人物，SWAG反其道而行，認為黑紅也是流量，過去邀約過前輔導長內內、網紅家寧、統神、陳沂、館長、孫安佐等人，成功在網上創造高話題，只不過家寧未回應SWAG，專注於個人的YouTube頻道創作。

