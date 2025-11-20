SWAG發聲認已邀合作！粿粿「真實意願」曝光 雙方私下互動公開了

記者蔡維歆／台北報導

粿粿因為婚變出軌重創形象。（圖／資料照）

藝人粿粿遭范姜彥豐踢爆出軌王子（邱勝翊），形象一落千丈，演藝事業全面停擺。週刊今（20）日爆料，主打成人影音內容的平台SWAG，看中粿粿的話題對她發起合作邀約。SWAG對此剛也回應證實：「我們有傳訊息給粿粿的經紀人，但目前尚未回覆。」

粿粿跟范姜彥豐婚變。（圖／資料照）

SWAG大動作邀約粿粿合作，喊話只要點頭答應。有望給出優渥條件，「SWAG 一向歡迎有想法、有創作意願的人加入，包括粿粿在內，只要想透過創作重新開始，我們都樂見其成。」雖然還未有後續，但SWAG也證實繼統神後，已經有下一波確定名單，目前還不能透露細節，希望外界能先期待一下。



對於是否邀約粿粿合作？SWAG稍早回應透露：「目前正在研議中，聯繫的細節不方便對外說明，後續有確定方向，我們再和大家更新。」之後則更新進度表示目前已連繫粿粿經紀人，但對方尚未回覆。

更多三立新聞網報導

爆換心臟續命！李連杰現身激喊「硬件不斷換」疑露餡 網嚇喊：超毛

盧秀燕怒轟白目！賓賓哥「公開對話」反擊了：學校老師知道要直播

要教練無薪打掃！健身房創始會員出面開轟館長噁心：你他X還要不要臉

錄《黑澀會》常被偷錢偷手機！薔薔怒揭「慣竊身分」不忍了：她是慣犯

