SWAG認「已邀粿粿合作」！曝光最新聯繫進度…

娛樂中心／饒婉馨報導

前中華職棒啦啦隊「PS女孩」成員粿粿（江瑋琳），上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂成員王子（邱勝翊）有不正當男女關係，消息一出震驚各界，因此兩人目前暫停所有演藝與商業合作。成人平台SWAG近日對粿粿釋出合作意願，並且證實粿粿經紀人有回應。





粿粿（左圖最左、右圖）與王子（左圖最右）不倫戀曝光，震驚外界。（圖／翻攝自粿粿IG）





中信啦啦隊前成員粿粿遭老公范姜彥豐指控，她與王子有不倫戀，兩人形象大受打擊，演藝事業目前幾乎全部停擺；范姜彥豐影片發出後沒多久，粿粿、王子都各自發出聲明回覆，但網友仍不買單。根據週刊爆料，成人平台SWAG證實，已主動對粿粿拋出橄欖枝，對她發出合作邀約，還喊話：只要點頭答應，有望給出優渥條件；表示「SWAG 一向歡迎有想法、有創作意願的人加入，包括粿粿在內，只要想透過創作重新開始，我們都樂見其成」。

粿粿因不倫戀風波，目前演藝事業停擺。對此，成人平台SWAG高調發出合作邀約。（圖／翻攝自粿粿IG）

根據《三立新聞網》報導，SWAG證實繼統神後，已經有下一波確定名單，目前還不能透露細節，希望外界能先期待一下。然而，粿粿是否會接受合作，SWAG稍早先回應「正在研議中，聯繫的細節不方便對外說明，後續有確定方向，我們再和大家更新」，接著曝光新進度，「我們有傳訊息給粿粿的經紀人，但目前尚未回覆」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：SWAG證實「已邀約粿粿」有望開優渥條件！平台揭已聯繫最新進度曝

