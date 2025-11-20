SWAG證實已邀粿粿合作！伸援手開優渥條件 真實動向曝

SWAG證實已向粿粿經紀人發送合作邀約。（圖／翻攝自粿粿IG）





女星粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐控訴婚內出軌王子（邱勝翊），形象跌落谷底，演藝工作全面停擺，今（20）日週刊爆料成人直播平台SWAG向粿粿發出合作邀約，有意幫助她度過低潮，對此，SWAG今晚也回應證實已發送邀約給粿粿經紀人，「但對方尚未回覆，暫時不方便透露。」

根據《鏡週刊》報導，SWAG看中粿粿啦啦隊的甜美外表，加上擅長直播和粉絲互動，以及黑紅也是紅的流量，讓平台鎖定邀請粿粿開台，內容形式全部不拘，只要粿粿點頭就好，有望給出優渥條件，「只要內容合法，隨時歡迎粿粿，SWAG一直很歡迎有想法、有創意的人加入。」

如今雖然還未有後續，但SWAG也證實繼統神後，已經有下一波確定名單，至於細節則還無法透露，希望外界能先期待一下。事實上，SWAG過去曾對不少爭議藝人「雪中送炭」，包括因醉毆司機惹議的李妍瑾、捲入毒品風波的謝和弦、以及亞洲統神（張嘉航），日前甚至公開邀請家寧合作，掀起不少熱議。



