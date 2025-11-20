SWAG證實邀約粿粿！昔「拒收孫生」理由曝光 呼籲：好好尊重異性

娛樂中心／綜合報導

粿粿與范姜彥豐結婚3年，日前遭控婚內出軌王子（邱勝翊），隨後坦承雙方確實有踰矩行為，過往清純甜美形象一夕之間崩毀，演藝事業跌入谷底。今（20）日傳出成人平台「SWAG」主動向粿粿招手，而SWAG曾合作陳沂、館長（陳之漢）等爭議型網紅，被質疑是否「有爭議就收」；不過事實上，平台也曾婉拒網友提議，拒絕向孫生伸出援手。

粿粿形象全毀，SWAG證實出手招募。（圖／翻攝自粿粿IG）

孫生捲入性侵風波，今年2月遭所屬團體「反骨男孩」切割解約，官司纏身陷入低潮，社群平台也一度全面停擺。當時有網友提議SWAG出手招募，讓他得以「大玩特玩」又不必擔心惹禍上身。不過根據《中天新聞網》報導，SWAG對此表示「平台目前暫無相關規劃，更藉此呼籲大眾要好好尊重異性」，並不打算「收留」孫生。

孫生捲入性侵風波。（圖／翻攝自孫生IG）

相較之下，《鏡週刊》指出SWAG看中粿粿潛力，認為她不僅擁有啦啦隊甜美外表，也擅長直播與粉絲互動，因此遞出橄欖枝，內容形式完全不設限，只要她點頭即可。稍早SWAG也證實已向粿粿經紀人提出合作邀約，目前仍在等待回覆。

