SWAG邀粿粿拍片回應了！孫生昔被拒收原因曝光

中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿與王子接連出面發聲，但網友還是不領情。如今傳出成人平台SWAG向粿粿主動釋出橄欖枝，平台也證實此消息，不過SWAG也被外界質疑是否是有爭議的人物就邀合作。對此，平台也曾透露拒收孫生的原因，並呼籲大眾要好好尊重女性。





成人平台SWAG證實有向粿粿拋出合作邀約，不過對方尚未回應。（圖／翻攝自IG＠粿粿）

根據《鏡週刊》報導，SWAG認為「話題人物就是流量密碼」，因此正研擬邀約粿粿合作。SWAG表示：「只要內容合法，隨時歡迎粿粿，SWAG一直很歡迎有想法、有創意的人加入。我們平台不會預設立場，任何人都能用創作重新定義自己」，後續SWAG證實已向粿粿經紀人提出合作邀約，但至今未收到粿粿回覆。

過去SWAG也在社群平台喊話家寧，同樣未收到回覆。（圖／翻攝自「 秘月期POPOO」YouTube）

過去SWAG與許多爭議人物合作或是拋出邀請，像是網紅陳沂去年（2024）5月突宣布進軍成人平台SWAG，自封「新一代情色教主」；也曾在社群平台上喊話家寧，但對方卻沒有回應。事實上SWAG並不是每次都向爭議人物拋出橄欖枝，像是先前有網友建議SWAG可以和孫生合作，不過根據《中天新聞網》報導，SWAG對於網友的建議表示：「平台目前暫無相關規劃，更藉此呼籲大眾要好好尊重異性」，並不打算收留孫生。如今若粿粿陷入經濟困難，不少網友都建議粿粿收下邀約，但也有不少網友認為SWAG的行銷手法是在消費女性。

網紅陳沂去年宣布進軍SWAG，更自封為「新一代情色教主」。（圖／SWAG提供、翻攝自陳沂臉書）

SWAG拒絕網友建議邀請孫生，同時呼籲大眾要好好尊重女性。（圖／翻攝自孫生IG、YouTube拳願明星格鬥賽）





