SWAG頻收爭議人物！證實邀粿粿直播 昔拒絕孫生原因曝光

SWAG向粿粿（左）發出邀請，此外，爭議人物孫生則是在被拒絕名單內。（圖／翻攝臉書／粿粿、孫生）

前啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）近期因婚變風波形象受挫，演藝事業陷入停擺。根據《鏡週刊》報導，成人影音平台SWAG近日向粿粿伸出合作橄欖枝，希望邀請她參與直播節目，作為「人生低谷」後的重新出發契機。SWAG於昨（20）日晚間證實，已透過經紀人向粿粿發出正式邀請，但目前尚未收到對方回覆。

SWAG表示，看中粿粿過去啦啦隊經歷及甜美形象，加上擅長與粉絲互動，具備高人氣潛力，強調「直播內容不限、待遇優渥」，並補充平台一向歡迎具創作意願的內容創作者加入，「只要希望透過創作重新出發，我們都樂見其成」。

雖然目前尚未獲得粿粿的正面回應，SWAG仍強調合作方向持續研議中。對於此次邀約開出的具體條件，平台則表示「不便透露」，一切仍在接洽中。

SWAG近年來頻頻與爭議性藝人或網紅合作，包括曾遭毆傷的陳沂、發表爭議言論的網紅統神（張嘉航）等，均曾受邀加入平台，並引發社群熱議。不過平台也非來者不拒，例如因性侵案件遭起訴的網紅孫生、害前女友天殘輕生的賀瓏即被明確排除合作可能。SWAG對外回應指出，合作對象將依據內容方向及平台規劃進行評估。

曾因性侵案件遭起訴、形象跌落谷底的網紅孫生，甚至被其所屬團體反骨男孩切割，當時有網友建議SWAG乾脆招募他，但根據《中天新聞網》報導，SWAG明言「暫無相關規劃」，並強調應「尊重異性」，形同直接拒絕合作。

針對此次邀約粿粿事件，SWAG表示：「平台的立場一向是開放不設限，隨時歡迎有想法的創作者，來這裡重新定義自己。」

