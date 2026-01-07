SWAG「健身女神」脫了！變身火辣秘書邪惡視角看光光

日本寫真女星澀谷由里。（圖／翻攝自澀谷由里Instagram）





現年36歲的日本人氣寫真女星澀谷由里，2025年底宣佈正式加入成人平台SWAG，擁有天使臉孔、H罩杯魔鬼身材的她吸引大批男粉絲追隨，IG追蹤人數高達110.4萬，她日前曬出一系列火辣沙龍照片，再度掀起話題，網友狂讚「太可愛了，愛你！」

澀谷由里內衣寫真太火辣。（圖／翻攝自澀谷由里X）

澀谷由里經常在社群分享火辣身材美照，她日前在社群曬出到韓國拍攝的寫真美照，詢問網友們：「為什麼在韓國拍攝，看起來就會變得很像韓國人？」照片中她穿著一套白色蕾斯內衣、外搭黑色西裝外套、腳踩細根高跟鞋，變身火辣秘書，好身材不藏私。

「甜系辣妹」日本女星澀谷由里，畢業於日本名校青山學院大學，2012年出道時從事寫真偶像工作，後轉往台灣與中國大陸演藝圈發展，並留學學習中文與粵語。除了幕前工作，她也擁有內衣品牌、高蛋白飲品、女性私人健身房等副業，被稱為「健身女神」。



