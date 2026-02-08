SWAROVSKI的情人節很高調 愛心吊墜比大顆

SWAROVSKI全球品牌代言人Ariana Grande演繹情人節Charming Love系列（SWAROVSKI提供）

SWAROVSKI發佈新一季情人節Charming Love系列，由全球品牌代言人Ariana Grande演繹，首次呈獻的全新SWAROVSKI Charms吊墜作品以鮮明愉悅的設計語言表達愛意，將心形、愛心鎖與愛心之箭化為迷人首飾造型，鼓勵大家大膽的將愛意佩戴在身上，盡情歡慶，也享受愛意。

Idyllia項鏈。NT$32,000（SWAROVSKI提供）

Idyllia手鐲。NT$6,500（SWAROVSKI提供）

Charming Love系列的設計是滿寓意，包括「Sweethearts甜心蜜語」以水滴狀心形輪廓描繪初綻的浪漫、「Lovestruck一箭傾心」是如丘比特之箭般直擊心動瞬間、「Love Locks同心鎖愛」寓意與摯友或愛人間牢不可破的羈絆、「Soulmates心意相通」以精緻吊墜代表自己的心之所向。

水滴形耳環。NT$4,200（SWAROVSKI提供）

Idyllia Charm。NT$3,300（SWAROVSKI提供）

全吊墜作品由品牌創意總監Giovanna Englebert精心設計，均以SWAROVSKI水晶與金屬材質細緻打造，用玩趣的搭配表達愉悅而真摯的愛意，並可自由混搭於項鍊、鏈墜及手鏈之上。

圖形戒指。NT$5,300（SWAROVSKI提供）

