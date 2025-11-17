《Sweet Home》韓星來台脫了露壯肌 片場氣氛超愉悅！男星看傻狂NG
韓星振永演出台灣電影《那張照片裡的我們》，17日與李沐、宋柏緯現身金馬影展，18日就是振永34歲生日，去年他也在台灣劇組慶生，對於連續兩年都在台灣過生日覺得很神奇，並許願電影大賣。
振永在片中脫衣露壯肌，宋柏緯笑說，情節上他應該要專注於對方的傷口，但他狂被振永胸肌吸引，吉他都彈得亂七八糟一直NG。振永則直呼脫衣很害羞，本想練更壯，但有年代考量，決定還是自然一點比較好。李沐則笑說，振永脫衣當天，片場有種「愉快的氣氛」。
看劇本就狂哭5次！對這句中文印象深刻
監製湯昇榮透露，看過他在韓劇《雲畫的月光》、《Sweet Home》的表現，大讚振永又帥又特別，因此對他提出邀約。振永則分享，當初光是看劇本就哭了5次，加上編導、演員組合都很棒，覺得一定要接下這部電影。
振永與演員們相處融洽，笑說與李沐、宋柏緯第一次見面，就被帶去吃火鍋，直呼好吃，希望下次再與大家一起品酒。振永並笑說，最印象深刻的中文是「你吃飯了嗎」，因為發音有點像韓文髒話。宋柏緯則建議他去餐廳時喊「超爽」，比「好吃」更奔放。而振永今年9月曾來台開見面會，宋柏緯、李沐也現身力挺，展現好交情。
