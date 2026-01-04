瑞士Punkt推出新款極簡手機MC03！主打「隱私分流」系統與可換電池，聯手Proton打造資安堡壘
曾在紐約現代藝術博物館 (MoMA) 留名的瑞士極簡手機品牌Punkt再次出招！趕在下週CES 2026正式開展前，公布其新款智慧型手機MC03。
不同於先前那款純粹只能用來打電話的「呆瓜手機」 (Dumb phone) MP01，全新的MC03是一款擁有觸控螢幕的現代智慧手機，但骨子裡依然流著「數位極簡」 (Digital Minimalism)與「隱私至上」的血液。這款手機試圖在便利性與資訊焦慮之間取得平衡，並且將透過獨特的軟體架構來保護使用者數據。
介面致敬Light Phone？AphyOS把App變文字
MC03運行的是基於Android開源項目 (AOSP) 打造的AphyOS系統。為了減少色彩與圖示對人產生的多巴胺刺激，其UI設計採用類似Light Phone的純文字風格。
使用者會在首頁看到一排簡潔的文字列表，如「郵件」、「聯絡人」、「行事曆」等常用快捷鍵，搭配高更新率的120Hz OLED螢幕，讓黑底白字的介面顯得更加純粹且流暢。
資安雙刀流：「金庫」與「荒野」
MC03最核心的創新在於其數據處理邏輯，它將手機劃分為兩個截然不同的區塊：
• The Vault (金庫)：這是一個安全的封閉區域，僅運行經過Punkt嚴格審核的隱私應用程式。值得注意的是，Punkt這次找來同樣來自瑞士的資安大廠Proton合作，內建全套Proton服務 (包含 Mail, Calendar, Drive, VPN與Pass)，確保核心個資滴水不漏。
• Wild Web (荒野網路)：這是一個開放區域，允許使用者安裝任何需要的Android App (畢竟生活中還是需要用 Line 或 Uber)。
為了在開放區也能保護隱私，Punkt開發了一套名為「Ledger」的權限管理工具。它就像是一個嚴格的守門員，讓使用者能以可視化的方式，精細控制每個App對數據、感測器與背景資源的存取權限。
規格不馬虎：5200mAh可換電池回歸！
雖然主打極簡，但MC03的硬體規格並不陽春。除了上述的120Hz OLED螢幕，還搭載了6400萬畫素規格相機與IP68防塵防水等級設計。
機身則配置一顆5200mAh容量設計的可拆卸電池。在2026年的手機市場中，能夠自己換電池簡直是稀有動物，這也符合Punkt強調產品耐用與永續的品牌理念。
訂閱制：隱私是有價的
Punkt MC03將於今年1月率先在歐洲市場出貨，建議售價為699歐元 (約台幣2.3萬元)。
特別的是，由於Punkt強調「不販賣用戶數據」，因此採用軟體訂閱制來維持營運。購機將附贈一年訂閱服務，之後使用者需支付每月約10歐元 (約新台幣330元)費用。
Punkt形容這是「付費以保有數據主權」 (Paying to retain your data)，而非像其他大廠一樣是用戶「用數據來付費」。
分析觀點：給不想被演算法綁架的人
Punkt MC03是一個相當有趣的社會實驗。它承認了我們離不開智慧手機的現實 (所以給了你Wild Web裝App)，但又透過UI設計與權限管理，試圖把手機變回「工具」而非「玩具」。
與Proton的強強聯手大幅提升了其在資安領域的說服力，雖然每月要付訂閱費可能會勸退部分消費者，但在資安外洩頻傳、演算法無孔不入的年代，或許真的有一群重視「數位主權」的專業人士，願意為了這份清靜與安全買單。
而可換電池的設計，光是這一點就值得給個讚了。
