Switch電池大膨脹！開機4000小時送官方維修「跟新的一樣」 才收千元

日本一名資深玩家近期於社群平台X上分享任天堂Switch的售後維修心得。他表示自己因主機電池明顯膨脹送修，沒想到維修費用竟僅需5747日圓（約新台幣1150元），引發網友熱議。

該玩家表示，其主機長期插在底座當作固定式主機使用，開機時數累計高達4000小時，且多數時間投入於《斯普拉遁》系列遊戲。該玩家在留言中指出，雖然幾年前便察覺有輕微膨脹跡象，但因為主機放置位置隱蔽，直到近期轉換至Switch 2時才發現電池早已嚴重膨脹並損及零件，正式送修。

令網友驚訝的是，任天堂官方在全面更換受損零件並將外觀整理如新後，維修費用僅收取5747日圓，低廉的價格被網友大讚誠意十足。

針對資料遺失的問題，原PO也回應，維修後「主畫面與遊戲進度皆完整保留」，僅需重新設定少部分項目。此外，原PO也在留言處提到，關於新機型Switch 2現已新增電池保護機制，能防止長時間維持滿電狀態，有望從系統層面解決電池膨脹的隱憂。



