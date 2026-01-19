Switch 2會漲價嗎？任天堂社長坦言關稅、記憶體飆漲已造成「數百億日圓」衝擊

想入手 Nintendo Switch 2 的玩家，接下來要留意的重點恐怕不是「有沒有缺貨」，而是會不會變貴。任天堂社長古川俊太郎近日受訪時直言，關稅與記憶體價格上漲，已經對公司造成實質衝擊，其中光是美國對日本產品的關稅，沒想到就讓任天堂承受了數百億日圓等級的衝擊？

Switch 2 的獲利受到相當大的衝擊（REUTERS/Issei Kato）

任天堂社長古川俊太郎日前接受京都新聞專訪時表示，遊戲主機本來就不是容易賺錢的產品，獲利高度仰賴零組件成本、量產後的規模效益，以及匯率與關稅等外部條件。以 Switch 2 為例，目前最大的變數之一，就是 記憶體（RAM）價格正在快速上升，而這個狀況短期內看不到明顯緩解。

廣告 廣告

至於為什麼記憶體會變貴？關鍵在於 AI 熱潮。全球資料中心為了建置 AI 算力，大量搶購記憶體資源，導致市場供需吃緊，價格持續攀升。古川坦言，即使任天堂一向會提前做中長期零件採購規劃，但在記憶體市場劇烈波動的情況下，仍然是一個難以忽視的風險。「目前尚未直接影響到收益，但我們必須持續密切關注」。

除了零組件問題，關稅帶來的壓力已經是現在進行式。古川透露，公司在本財年一開始就預估，關稅將造成數百億日圓的負面影響，而實際執行到上半年時，這個影響已經「非常有感」。任天堂目前的做法，是把關稅視為成本的一部分，並審慎評估是否、以及如何反映到產品價格上。

而究竟 Nintendo Switch 2 未來會不會漲價，仍要持續觀察記憶體供應狀況，以及政策變動，如果已經確定有心儀的遊戲想玩，不妨趁現在趕快入手。