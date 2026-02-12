Switch 2雙螢幕配件有望？爆料者稱今年內就會看到

任天堂去年 6 月推出的新主機 Nintendo Switch 2，除了新增的 C 鍵和滑鼠功能外，其餘的變化也就只有外觀細節和效能加強而已，讓老玩家有些失望。而近日有 YouTuber 兼爆料者 VNDER 指出，先前傳聞已久的 Switch 2 「雙螢幕配件」，將會在今年公開。

Switch 2 雙螢幕傳聞一直沒有停過。（示意圖，圖源：Getty Images）

而這項說法並不是沒有依據，主要來自任天堂 2023 年曾被發現的專利技術，後續更在 2025 年獲得專利更新。文件中展示了一種可拆卸、具備第二螢幕互動功能的裝置設計，引發外界對 Switch 2 可能支援類似 DS 或 3DS 摺疊雙螢幕玩法的聯想。加上隨著任天堂持續擴充會員 NSO 的經典遊戲庫，假如未來想讓 Switch 2 完美重現當年的遊戲體驗，推出專屬的雙螢幕外接配件也相當合理。

尤其是 Switch 2 主機上方多出的 USB-C 街口，讓當時許多人猜想除了能接專用攝影機外，或許也和可拆卸的螢幕有關。不過，上述消息目前仍屬於外界推測，確切資訊仍待任天堂官方正式公布，畢竟專利圖通常與最終商業化產品差異非常巨大，很多情況下單純是為了描述功能而繪製，不一定代表成品的樣貌。