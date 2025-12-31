Switch 2 開賣、CFO 八強、Hololive 畢業潮：2025 年台灣最有感的 ACG 十大新聞

2025 年對遊戲、電競、VTuber 與動漫圈而言，是充滿驚喜與遺憾交織的一年。任天堂 Switch 2 正式開賣為遊戲界注入新活力，獨立遊戲《33號遠征隊》橫掃 TGA 九大獎成為年度黑馬；電競賽場上，CFO 帶台灣睽違十年重返世界八強，而 T1 三連霸與 Faker 六冠王寫下新的傳奇，PSG Talon 卻因財務危機黯然解散；VTuber 圈經歷 Hololive 多位人氣成員畢業的心碎時刻；動漫方面《鬼滅之刃 無限城篇》刷新台日票房紀錄，《FF14》繁中版終於讓台灣玩家能以母語冒險，而《楓之谷 Artale》更掀起懷舊熱潮讓七八年級生集體「坐牢」。以下是編輯整理出 2025 年台灣最具代表性的十大 ACGE 新聞（不分排行），哪一個你最有感呢？

今年的十大 ACGE 新聞哪一個你最有感？（圖源：編輯合成）

1. Nintendo Switch 2 正式開賣

任天堂 Switch 2 於 2025 年 6 月 5 日在日本及北美率先發售，台灣則於 7 月 10 日正式開賣。這款次世代主機螢幕從 6.2 吋升級至 7.9 吋，採用磁吸式 Joy-Con 2 設計，支援 4K 60fps 輸出，並向下相容前代遊戲。台灣版售價 14,380 元起，成為 2025 年最受矚目的遊戲主機。

Nintendo Switch 2 終於在今年中開賣（圖源：REUTERS/Issei Kato）

2. 《魔物獵人 荒野》發售，但最佳化問題與後續更新引玩家大量負評

卡普空大作《魔物獵人 荒野》在今年 2 月 28 日發售，初期熱賣但PC版最佳化慘淡，海龍更新後崩潰當機頻傳、幀數掉幀嚴重，Steam 評價屢屢跌至「壓倒性負評」，近 30 天好評率僅 13%，玩家痛批內容少、更新慢如「擠牙膏」，第三次免費更新歐米加難度過高更引爆負評潮，Capcom 股東會成眾矢之的。台灣論壇心得滿天飛，玩家甚至吐槽是「最爛魔物獵人」。

沒想到竟然跌到壓倒性負評（圖源：魔物獵人荒野）

3. 台灣 CFO 睽違十年打進《英雄聯盟》世界賽八強

中信飛牡蠣 CFO 於 2025《英雄聯盟》世界賽擊敗歐洲 FNC、韓國 T1、北美 FLY 等隊伍闖進八強，創 LMS/PCS/LCP 賽區 10 年來最佳成績，對戰韓國 KT 雖直落三惜敗止步，仍讓台灣粉絲淚崩守直播，主播賽評在晉級八強那刻更動容落淚稱「帶賽區重返榮耀」。

2015 到 2025 的等待，CFO 成功在世界賽晉級八強（來源：LoL Esports）

4. 《英雄聯盟》T1 史無前例三連霸、Faker 六冠王

T1 戰隊在 2025 英雄聯盟世界大賽創下史無前例的三連霸紀錄，傳奇中路選手 Faker 更拿下個人第六座世界冠軍，進一步鞏固其「電競之神」地位。這項成就不僅寫下《英雄聯盟》電競史的新里程碑，也讓全球電競迷見證了史上最強王朝的誕生。

Faker 帶領 T1 創下幾乎不可能打破的新紀錄（圖源：LoL Esports）

5. 《英雄聯盟》PSG Talon 破產解散隊伍

2025 年 11 月 18 日，Riot 官方公告 TALON 從 LCP 賽區除名，理由為團隊未能按照聯盟標準營運，特別是拖欠選手和教練薪資。這支曾稱霸 PCS 賽區、拿下 8 座冠軍的冠軍戰隊，因財務危機而黯然退出電競舞台，讓許多台灣電競粉絲感到惋惜與不捨。席位最終則是由澳洲 GZ 接手。

沒想到台港澳多屆冠軍竟然是以這種方式收場（圖源：LoL Esports）

6. Hololive 今年多人陸續畢業

2025 年對 V 圈粉絲來說是徹底心碎的一年，尤其 Hololive 不少人陸續宣布畢業，從年初 1 月 3 日 Ceres Fauna 與 1 月 26 日 沙花叉克蘿伊 的相繼離開便揭開了悲傷序幕；緊接著 4 月份 紫咲詩音 (4/26) 與 七詩無名 (4/28) 接連告別，讓粉絲措手不及。最震撼的一擊發生在 5 月 1 日，訂閱數最多的 Gawr Gura 正式畢業，引發全球粉絲震驚。後續還有 10 月 3 日 火威青 宣布終止活動，而年底 12 月 27 日 天音彼方 的最後 Live 更是讓無數粉絲淚灑螢幕前。

今年 Hololive 也有不少人畢業（圖源：Gawr Gura Ch. hololive-EN／YouTube@GawrGura）

7. 《鬼滅之刃 無限城篇》上映，破台灣/日本紀錄

《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》上映 31 天票房突破 7 億新台幣，成為全台影史第一個達到 7 億票房的動畫電影，到目前為止也已經突破 8.27 億，成為台灣影史第三。在日本該片僅 8 天就突破百億日圓票房，打破《無限列車篇》的 10 天紀錄。這部作品不僅登上台灣影史票房第三名，更成為 2025 年最具代表性的動畫電影現象。

無限城篇第一章打破台灣動畫影史紀錄（圖源：鬼滅之刃 / Muse木棉花）

8. 黑馬遊戲《33號遠征隊》爆紅，橫掃 TGA 2025 九大獎破紀錄

《光與影：33號遠征隊》在 TGA 2025 年度遊戲頒獎典禮中擊敗多款大作，奪得年度最佳遊戲等 9 項大獎，創下 TGA 史上單一遊戲領獎最多紀錄。這款獨立遊戲以獨特的生存探險玩法和扣人心弦的敘事，成功在 3A 大作林立的環境中脫穎而出，成為 2025 年最大黑馬。

今年口碑與商業成績雙豐收的遊戲。（圖源：光與影:33號遠征隊）

9. 《楓之谷 Artale》引全台玩家熱潮

《楓之谷世界》全球推出後，同時最高在線人數達到 28 萬人，相較於全球正式推出前成長了 2.3 倍，尤其在台灣獲得高人氣。復刻改版前楓之谷的 Artale 在 Threads 上爆紅，讓七八年級生全體暴動，宛如回到二十年前放學回家認真練等的日子。這股懷舊風潮不僅帶動遊戲熱度，更在社群平台掀起「坐牢」文化討論。

今年應該不少人玩瘋了（圖源：楓之谷Artale）

10. FF14 在台灣正式上線

《Final Fantasy XIV》繁體中文版已於 2025 年 12 月 10 日正式上市，不刪檔 EA 搶先體驗則在 11 月 27 日提前開啟。這是台灣首次擁有官方授權的繁中獨立伺服器，服務範圍涵蓋台港澳星馬五地。製作人吉田直樹特別錄製影片向玩家致意，表示「終於能正式服務繁體中文圈的玩家，感到無比開心」。繁中版直接開放最新 7.0 版本《黃金遺產》，並因玩家熱烈響應從原定 4 個伺服器加開至 6 個，讓台灣玩家終於能以母語體驗這款全球知名 MMORPG。