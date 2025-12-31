Switch 2 開賣、CFO 八強、Hololive 畢業潮：2025 年台灣最有感的 ACG 十大新聞
2025 年對遊戲、電競、VTuber 與動漫圈而言，是充滿驚喜與遺憾交織的一年。任天堂 Switch 2 正式開賣為遊戲界注入新活力，獨立遊戲《33號遠征隊》橫掃 TGA 九大獎成為年度黑馬；電競賽場上，CFO 帶台灣睽違十年重返世界八強，而 T1 三連霸與 Faker 六冠王寫下新的傳奇，PSG Talon 卻因財務危機黯然解散；VTuber 圈經歷 Hololive 多位人氣成員畢業的心碎時刻；動漫方面《鬼滅之刃 無限城篇》刷新台日票房紀錄，《FF14》繁中版終於讓台灣玩家能以母語冒險，而《楓之谷 Artale》更掀起懷舊熱潮讓七八年級生集體「坐牢」。以下是編輯整理出 2025 年台灣最具代表性的十大 ACGE 新聞（不分排行），哪一個你最有感呢？
1. Nintendo Switch 2 正式開賣
任天堂 Switch 2 於 2025 年 6 月 5 日在日本及北美率先發售，台灣則於 7 月 10 日正式開賣。這款次世代主機螢幕從 6.2 吋升級至 7.9 吋，採用磁吸式 Joy-Con 2 設計，支援 4K 60fps 輸出，並向下相容前代遊戲。台灣版售價 14,380 元起，成為 2025 年最受矚目的遊戲主機。
2. 《魔物獵人 荒野》發售，但最佳化問題與後續更新引玩家大量負評
卡普空大作《魔物獵人 荒野》在今年 2 月 28 日發售，初期熱賣但PC版最佳化慘淡，海龍更新後崩潰當機頻傳、幀數掉幀嚴重，Steam 評價屢屢跌至「壓倒性負評」，近 30 天好評率僅 13%，玩家痛批內容少、更新慢如「擠牙膏」，第三次免費更新歐米加難度過高更引爆負評潮，Capcom 股東會成眾矢之的。台灣論壇心得滿天飛，玩家甚至吐槽是「最爛魔物獵人」。
3. 台灣 CFO 睽違十年打進《英雄聯盟》世界賽八強
中信飛牡蠣 CFO 於 2025《英雄聯盟》世界賽擊敗歐洲 FNC、韓國 T1、北美 FLY 等隊伍闖進八強，創 LMS/PCS/LCP 賽區 10 年來最佳成績，對戰韓國 KT 雖直落三惜敗止步，仍讓台灣粉絲淚崩守直播，主播賽評在晉級八強那刻更動容落淚稱「帶賽區重返榮耀」。
4. 《英雄聯盟》T1 史無前例三連霸、Faker 六冠王
T1 戰隊在 2025 英雄聯盟世界大賽創下史無前例的三連霸紀錄，傳奇中路選手 Faker 更拿下個人第六座世界冠軍，進一步鞏固其「電競之神」地位。這項成就不僅寫下《英雄聯盟》電競史的新里程碑，也讓全球電競迷見證了史上最強王朝的誕生。
5. 《英雄聯盟》PSG Talon 破產解散隊伍
2025 年 11 月 18 日，Riot 官方公告 TALON 從 LCP 賽區除名，理由為團隊未能按照聯盟標準營運，特別是拖欠選手和教練薪資。這支曾稱霸 PCS 賽區、拿下 8 座冠軍的冠軍戰隊，因財務危機而黯然退出電競舞台，讓許多台灣電競粉絲感到惋惜與不捨。席位最終則是由澳洲 GZ 接手。
6. Hololive 今年多人陸續畢業
2025 年對 V 圈粉絲來說是徹底心碎的一年，尤其 Hololive 不少人陸續宣布畢業，從年初 1 月 3 日 Ceres Fauna 與 1 月 26 日 沙花叉克蘿伊 的相繼離開便揭開了悲傷序幕；緊接著 4 月份 紫咲詩音 (4/26) 與 七詩無名 (4/28) 接連告別，讓粉絲措手不及。最震撼的一擊發生在 5 月 1 日，訂閱數最多的 Gawr Gura 正式畢業，引發全球粉絲震驚。後續還有 10 月 3 日 火威青 宣布終止活動，而年底 12 月 27 日 天音彼方 的最後 Live 更是讓無數粉絲淚灑螢幕前。
7. 《鬼滅之刃 無限城篇》上映，破台灣/日本紀錄
《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》上映 31 天票房突破 7 億新台幣，成為全台影史第一個達到 7 億票房的動畫電影，到目前為止也已經突破 8.27 億，成為台灣影史第三。在日本該片僅 8 天就突破百億日圓票房，打破《無限列車篇》的 10 天紀錄。這部作品不僅登上台灣影史票房第三名，更成為 2025 年最具代表性的動畫電影現象。
8. 黑馬遊戲《33號遠征隊》爆紅，橫掃 TGA 2025 九大獎破紀錄
《光與影：33號遠征隊》在 TGA 2025 年度遊戲頒獎典禮中擊敗多款大作，奪得年度最佳遊戲等 9 項大獎，創下 TGA 史上單一遊戲領獎最多紀錄。這款獨立遊戲以獨特的生存探險玩法和扣人心弦的敘事，成功在 3A 大作林立的環境中脫穎而出，成為 2025 年最大黑馬。
9. 《楓之谷 Artale》引全台玩家熱潮
《楓之谷世界》全球推出後，同時最高在線人數達到 28 萬人，相較於全球正式推出前成長了 2.3 倍，尤其在台灣獲得高人氣。復刻改版前楓之谷的 Artale 在 Threads 上爆紅，讓七八年級生全體暴動，宛如回到二十年前放學回家認真練等的日子。這股懷舊風潮不僅帶動遊戲熱度，更在社群平台掀起「坐牢」文化討論。
10. FF14 在台灣正式上線
《Final Fantasy XIV》繁體中文版已於 2025 年 12 月 10 日正式上市，不刪檔 EA 搶先體驗則在 11 月 27 日提前開啟。這是台灣首次擁有官方授權的繁中獨立伺服器，服務範圍涵蓋台港澳星馬五地。製作人吉田直樹特別錄製影片向玩家致意，表示「終於能正式服務繁體中文圈的玩家，感到無比開心」。繁中版直接開放最新 7.0 版本《黃金遺產》，並因玩家熱烈響應從原定 4 個伺服器加開至 6 個，讓台灣玩家終於能以母語體驗這款全球知名 MMORPG。
其他人也在看
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 27
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 11
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 23 小時前 ・ 11
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 27
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 248
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 54
出賣蔡依林45歲極致視角！謝盈萱曬片喊：怎麼辦到
娛樂中心／綜合報導天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE世界巡迴演唱會」，自昨（30日）開始、一連3天在台北大巨蛋舉行。開唱首日，影后謝盈萱就到場支持，隨後也在IG限動上傳超近距離片段，讓45歲蔡依林的超極致視角全被出賣。民視 ・ 2 小時前 ・ 6
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 21 小時前 ・ 13
中職》兄弟公布釋出選手名單 前經典賽國手入列！
中信兄弟宣布，基於球隊長期發展與整體戰力規劃考量，中信兄弟將進行部分陣容調整。在林書逸與馬鋼因生涯規劃離隊後，中信兄弟今天（12月31日）也正式宣布，於合約期滿後不再續約之名單為吳哲源、楊志龍、黃弘毅、黃鈞聲。現年31歲的吳哲源出身選秀第10輪的低順位，曾在2022年繳出11勝1敗、防禦率2.85的自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝 揭解放軍上將集體落馬內幕
中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 122
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 6