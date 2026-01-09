在今年的CES 2026展會上，以智慧居家產品起家的SwitchBot也令人意外地跨足AI穿戴裝置領域，對外展示一款名為SwitchBot AI MindClip的全新產品。

SwitchBot加入AI錄音穿戴市場！推出MindClip隨身麥克風，能聽懂對話、「主動」建立提醒事項

這款產品在外型上設計成一個可佩戴的夾式麥克風，重量僅有18公克，支援超過100種語言識別，其核心功能相當直觀：記錄、轉錄使用者口中說出的每一句話。雖然市面上已有不少類似產品試圖充當使用者的「第二大腦」或數位筆記本，但SwitchBot強調其AI技術具備更強的「主動性」。

幫你記住該做的事，而不只是逐字稿

SwitchBot表示，MindClip的AI不僅僅是負責摘要對話內容，它更具備從聊天內容中「提取有用數據」的能力。

現場人員指出，這款裝置能發揮其主動性 (Initiative)，根據它認為你需要記住的內容，自動建立提醒事項 。例如當你在對話中提到「下週二要交報告」時，MindClip可能就會直接幫你設定好行事曆提醒，而不僅僅是把這句話錄下來而已。

不過，目前現場尚未展示實際運作的Demo，官方也尚未公布具體的上市時間或建議售價。

分析觀點：智慧家居的語音入口？

筆者認為，SwitchBot推出的這款MindClip，若只是作為單純的AI錄音紀錄設備，在目前Plaud、Limitless等競品環伺的市場中可能難以突圍。

但如果考慮到SwitchBot本身龐大的智慧家居生態系 (如機器人開關、窗簾機器人等)，假若MindClip能進一步與這些裝置連動，例如錄到「我出門了」就自動關燈、開啟保全模式，那麼它將不再只是一個錄音筆，而是一個隨身的智慧家庭語音控制中心，而這種「主動式」的AI應用，或許才是SwitchBot接下來真正的殺手鐧。

