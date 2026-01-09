以「SwitchBot機器人」等輕量化智慧家居改裝配件聞名的SwitchBot，在今年的CES 2026上展現其驚人野心，宣布正式邁入「Smart Home 2.0」發展階段，不再只滿足於控制開關，而是透過嵌入式AI (Embodied AI) 技術，推出了一系列具備感知、理解與行動能力的全新產品。

SwitchBot邁向「Smart Home 2.0」！發表通用型AI機器人「onero H1」，同步推出3D人臉辨識門鎖

這波新品陣容相當龐大，包含了該公司首款通用型家務機器人onero H1、支援3D結構光人臉辨識的Lock Vision智慧門鎖系列，以及稍早公布的穿戴式AI錄音設備MindClip。

廣告 廣告

onero H1：能幫你做家事的通用機器人

SwitchBot將onero H1定義為「最平易近人的AI家用機器人」，而onero H1及其機械手臂組件A1將於近期開放預購。

不同於過去功能單一的掃地機器人，onero H1具備22個自由度 (Degrees of Freedom)，並且搭載裝置端的OmniSense VLA (Vision-Language-Action) 模型，意味其擁有類似人類的視覺感知與觸覺回饋，能理解物體的形狀、位置與互動狀態。

SwitchBot表示，這款機器人能執行抓取、推動、開啟與整理等動作，專門用來解決那些「難以自動化」的瑣碎家務。

SwitchBot邁向「Smart Home 2.0」！發表通用型AI機器人「onero H1」，同步推出3D人臉辨識門鎖

Lock Vision系列：刷臉、刷手掌都能開門

在智慧門鎖方面，SwitchBot推出全球首款採用3D結構光人臉辨識的Deadbolt門鎖——Lock Vision Series。

利用超過2000個紅外線投影點建立精確的3D人臉地圖，強調即便戴著帽子、眼鏡或化妝也能準確辨識，並且具備活體檢測功能防止照片破解。

SwitchBot邁向「Smart Home 2.0」！發表通用型AI機器人「onero H1」，同步推出3D人臉辨識門鎖

針對更進階的需求，Lock Vision Pro版本還額外加入了「非接觸式掌靜脈辨識」，當手濕或手髒不方便按指紋時，掃一下手掌內部的血管紋路即可解鎖。

該系列支援Matter通用物聯網協定，可直接整合進蘋果HomeKit等平台，並且採用DualPower雙電池系統，確保電力不中斷。

生活小物AI化：MindClip、氣象站與像素燈

除了重磅的機器人與門鎖，SwitchBot也推出了一系列增進生活質感的 AI小物：

• SwitchBot AI MindClip：這款僅重18公克的穿戴裝置被定位為「第二大腦」。它不只能錄音，還能將會議與日常對話轉化為結構化摘要與待辦事項 (To-dos)，並且支援超過100種語言。透過雲端AI服務，使用者可以隨時查詢過去的對話內容與知識點。

• SwitchBot Weather Station：搭載7.5吋E-Ink 電子紙螢幕，整合了多種感測器，能顯示天氣、溫濕度、空氣品質與行事曆。最特別的是它會提供AI生成的天氣簡報與每日建議。

SwitchBot邁向「Smart Home 2.0」！發表通用型AI機器人「onero H1」，同步推出3D人臉辨識門鎖

• SwitchBot OBBOTO：一款AI像素地球儀燈，內建2900顆RGB LED，能隨著音樂律動或顯示天氣圖示，也能作為各種情境的氛圍燈。

SwitchBot邁向「Smart Home 2.0」！發表通用型AI機器人「onero H1」，同步推出3D人臉辨識門鎖

此外，SwitchBot 孵化的運動科技新創Acemate也在現場展示了全球首款AI網球機器人，能與真人進行真實的對打練習。

更多Mashdigi.com報導：

訪談／不只是晶片，更是「AI工廠」的革命，黃仁勳談NVIDIA如何讓運算摩爾定律「超頻」

華碩Vivobook S系列搶進Snapdragon X2處理器世代，TUF Gaming A14首搭AMD Ryzen AI Max+處理器

華碩攜手GoPro推出ProArt聯名筆電！專屬「GoPro鍵」一鍵剪輯，打造戶外創作者的極致工作站