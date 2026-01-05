SYM 4MICA改款強勢登場 新色亮相 油耗再進化

生活中心/綜合報導

熱賣5萬台的多功能車款4MICA 油耗再進化 150c.c.穩佔油耗一級行列

熱銷突破 5 萬台的多功車款SYM 4MICA，將於 2026 年 1 月 2日迎來全新改款。此次以「空間極大質，自由是裝出來」為核心定位，針對多項細節進行全面升級，為用戶打造能文能武的移動好夥伴！

全新車色亮眼登場

4MICA保留原有撞色的活潑配色，此次推出三款全新車色：鶯語金（灰/消光金）、積芬藍(藍/粉紅)、霧理白(白、消光銀淺紫)，不僅展現獨特風格，也呼應多元使用者對機能與品味的雙重需求。強化 4MICA「不只是工具，而是日常風格延伸」的定位，讓每一趟載運旅程，也能充滿設計感與個性化態度。

廣告 廣告

一級油耗新標竿省油再進化 22%

油耗全面提升，帶來亮眼節能表現：

125c.c. 由 49.5km/L 提升至 54.2km/L

150c.c. 由 39.9km/L 提升至 48.5km/L

其中 150c.c.更是大幅提升 22%，成為多功能車種油耗最強選擇！

人因工學手把好騎又耐騎

全新改款特別提高把手高度，更符合人因工學，長途騎乘舒適度大幅提升；加上原有厚實座墊，減緩騎乘疲勞，讓日常通勤更舒適。

細節安全再提升

4MICA延續汽車級環形LED頭燈設計，日行燈與遠近燈整合，帶來良好的夜間照明表現。此次改款還新增「方向燈蜂鳴器」功能，有效提醒駕駛者關閉方向燈，提升行車安全細節。再搭配原有的指針混合式LCD儀錶板，資訊清晰直覺，整體更貼近人因工學與實際使用情境，打造更安全、更智慧的日常騎乘體驗。

擴充式載物平台平整化升級

將原有的擴充式平台更平整化，讓展開後增加面積1920cm²的載物平台更穩固，載物更安心。而專利翻轉坐墊設計也能夠滿足載人或者載物的需求，除日常使用外，也能夠提供更多玩樂需求，更多樣化的擴充機能也能讓騎士發揮創意空間，完美實踐「自由是裝出來」的價值主張！

新改款提供四款規格:125C.C.、125 C.C. ABS、150C.C.、150C.C. ABS。購車享SYM加碼2,000元禮券，更多資訊洽SYM官網或全國經銷商，搶先體驗SYM 4MICA的空間魅力！