「T台女主播宮鬥」未完結！前主播張靖玲另告TVBS 求償百萬遭駁回

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

TVBS主播內鬥事件延燒3年仍未落幕。當年被指控參與霸凌同事古彩彥的前主播張靖玲，因不滿遭公司解雇，提告求復職但一審、二審均敗訴，案件目前上訴三審。先前傳出她另向士林地院提起民事訴訟，向前東家聯利媒體（TVBS）求償100萬元，士林地院今（9）日宣判，認為TVBS並未違反相關法令，因此駁回請求，全案可上訴。

TVBS主播古彩彥（左）和張靖玲（右）內鬥事件延燒3年仍未落幕。（合成圖／翻攝自IG、臉書）

事件可追溯至2022年5月，TVBS主播古彩彥當時指控同事張靖玲等3人長期欺凌，她向主管回報後，在座位上裝針孔攝影機蒐證，拍下張靖玲將她桌上的袋子拿起來倒進不明物體放倒，然後用手機拍照；另戴著手套朝古彩彥的水晶倒水後竊笑等。公司展開內部調查後，另2位主播游姓、黃姓主播承認不當行為，分別留任與轉調至財經台；張靖玲則被改派為資深文字記者，但之後被公司以曠職等理由記9支大過解雇。

張靖玲表示，公司單方面採信古女提出的針孔影像，更直指古女所提供的影片有經後製剪接、有瑕疵，不得作為懲戒行調職的依據；同時，她宣稱直到最後一刻，才得知自己被調為「懲戒性調職」，認為公司並未依程序處理，使她無從提出申訴或答辯，隨後，公司又以她她未在新職務提供勞務為由記過、進而解雇，對其權益造成重大影響。

法官在10月開庭時曾詢問張靖玲，若知悉調職為懲戒性調職，是否就不會拒絕調動，張靖玲表示，若知悉的話會依規採取救濟；若調查透明、結果完整，她願依公司規範辦理。士林地院審理後於今日做出判決，認為TVBS依據針孔影像與調查結果所為的調職及解雇，並沒有違反相關法令。張靖玲未能證明公司侵害權益，也無法證明所受損害和公司行為存在因果關係，因此駁回求償請求，全案可上訴。

