T台女主播才離職！火速官宣新工作：非常需要鼓勵與支持
31歲新生代主播李作珩，上月底發文宣布將離開服務8年的TVBS，想迎接人生下一步的挑戰。時隔約3周，李作珩最近官宣新職務，原來她沒有離開新聞圈，而是跳槽到另一家電視台，「真的非常需要你們滿滿的鼓勵與支持。」
李作珩在社群發文表示，經過一段時間的沉澱與準備，想跟粉絲分享好消息，「我已正式加入東森新聞，未來我們就在【東森午安新聞】相見！」此外，她未來也會在其他不同的播報時段不定期現身與觀眾見面。
她特別選擇在自己的生日月份展開新的工作旅程，認為格外有意義，「每一次轉換跑道，都是一次重新出發；每一次站上主播台，也都提醒自己持續學習、持續進步。」
李作珩感謝前輩們的無私指導，帶給她全新的視野；也感謝新東家願意持續投入豐富的資源，讓她有更大發揮的空間。李作珩也向忠實粉絲喊話：「邁向全新篇章的這一刻，真的非常需要你們滿滿的鼓勵與支持！」、「新的身分、新的挑戰，期待繼續陪伴大家，更期待在螢幕上見到久違的你們」，希望粉絲們能用行動支持她。
談及離開熟悉環境的心路歷程，李作珩坦言，要跨出這一步確實需要極大的勇氣，但內心追求挑戰的聲音未曾停過。在眾多機會中，最終選擇東森新聞，她透露：「東森最吸引我的，是充滿活力與衝勁的新聞節奏，以及非常靈活、貼近大眾的新聞視角，這與我過去在第一線衝鋒陷陣的頻率非常契合。」
正式與新團隊接觸後，李作珩直呼最深刻的衝擊就是感受到東森團隊「快、狠、準」的強大執行力。她笑說，這裡的新聞步調非常緊湊，但在高壓環境下，同仁們依然保有極高的熱情與默契。這段期間，前輩與同事們溫暖的協助，讓她快速融入，團隊處理新聞時接地氣、活潑生動的切角，對她而言更是棒的養分，每天都充滿「重新學習、快速吸收」的充實感。
此消息一出，前東森當家主播陳海茵、媒體人黃暐瀚等人留言祝福，眾多網友也接力打氣：「我繼續支持作珩主播！ 明天準時收看」、「又可以看到妳報新聞了」、「很猛，直接當三把手了，果然還是要跳槽才能往上爬」、「希望妳喜歡新的環境，也希望新的環境，能看見妳的好。」
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