T恤有爆裂物反應！搭機穿著5大地雷 全部脫掉

跨年連假不少民眾選擇出國旅遊，搭飛機的穿搭得多留意。美國運輸安全管理局（TSA）提醒，充滿節慶氣氛的亮晶晶服飾雖然應景，卻可能因含有金屬材質，影響人體掃描儀判讀，導致旅客需要接受額外的人工檢查；此外，大衣、靴子、馬丁鞋或厚底鞋等，也都是常見的穿搭地雷。有旅客分享，曾穿著鑲鑽T恤登機，結果被檢測出爆裂物殘留反應，當場被要求脫衣檢查。

綜合外媒報導，美國運輸安全管理局近日提醒，機場安檢的人體掃描儀不太喜歡亮晶晶的服飾，在耶誕與跨年期間，許多旅客穿著節慶毛衣登機，但若衣物含有亮粉、金屬線、亮片或水鑽，可能會觸發掃描儀，導致需要接受額外的人工拍打與搜身檢查，因此不建議穿著過於閃亮的服裝前往機場。

貼文引起網友討論，「我穿過鑲滿亮鑽的星際大戰T恤，結果檢測爆裂物殘留2次，最後因安全問題，被要求脫掉上衣檢查」、「穿過一件領口有鉚釘的衣服，被特別關照過」、「多年前就學到了，當年登機穿了有鉚釘的牛仔褲，過掃描儀好幾次都會響，只能人工檢查」。

除了含有金屬材質的衣物外，過於寬鬆或層次繁複的服裝，例如大衣、軍裝外套等，也容易被要求接受進一步檢查；鞋類方面同樣要注意，靴子、厚底鞋、馬丁鞋或軍靴等鞋款，往往會被要求脫鞋檢查。

安檢人員建議，機場穿搭應以舒適為主，選擇材質單純、不含金屬，且剪裁合身的服裝，有助於讓通關流程更加順暢。

