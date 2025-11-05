T-ara恩靜婚紗首曝光！閃婚導演男友，夢幻仙氣照美翻！

（圖／翻攝自IG）

T-ara成員咸恩靜正式宣布將於11月30日步入人生新階段，與電影導演金秉祐攜手共組家庭。恩靜所屬經紀公司於今日表示：「咸恩靜與金秉祐導演將於11月30日在首爾某地舉行婚禮。」由於準新郎不是藝人，婚禮將以非公開形式進行，只邀請雙方家人與親友，在溫馨低調的氛圍中完成終生大事。

因兩人在交往期間未曾公開戀情，如今直接宣佈結婚，令不少粉絲又驚又喜。不過也因此引發部分網友猜測是否因懷孕而匆忙結婚，對此，韓媒親自向相關人士求證，確認並非奉子成婚，而是兩人感情穩定成熟，選擇在今年冬天攜手邁向人生新篇章。

廣告 廣告

（圖／翻攝自IG）

Red Velvet Joy三姊妹基因太強大！老么顏值超高，網友：可以出道了！

據悉，咸恩靜與金秉祐是在電影界的熟人聚會中相識，隨後持續保持聯繫，逐漸從朋友發展為戀人。感情低調卻深厚，在交往一段時間後決定結為連理，走進婚姻。

伴隨婚訊曝光，恩靜也公開了婚紗照，迅速在網路引起熱烈討論。照片中的她身穿白色婚紗，氣質典雅柔美，笑容溫柔而幸福，展現出成熟女人的自信與優雅。不少粉絲表示「根本仙女下凡」、「美得像拍偶像劇」，更有人感動留言「看到她從以前走到現在，真的像嫁女兒一樣不捨又祝福」。

（圖／翻攝自IG）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

南韓網紅帥到被以為是「AI生成」！IG粉絲突破400萬，撕漫級顏值太超現實！

母胎美女認證！ILLIT沅禧學生照曝光，網狂讚：「是昨天拍的嗎？」

被演員耽誤的歌手？！《颱風商社》金敏荷唱功炸裂、李宰旭像「獨立樂團主唱」！