T-CERT培訓 消防署：未委託民團辦理、收費

（中央社記者黃麗芸台北29日電）近日有人在社群平台臉書張貼辦理T-CERT輕型搜救訓練課程，且收費新台幣1700元。對此，消防署今晚說，T-CERT培訓現都由消防署及地方消防機關辦理，並未委託民間團體。

消防署今晚表示，台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT培訓計畫）是依據行政院核定的「建置台灣民間自主緊急應變隊中程計畫（民國113-118年）」推動辦理，由消防署指定參訓隊伍及規劃課程，各縣市政府消防局辦理培訓。

廣告 廣告

因近日有特定人士在臉書張貼辦理T-CERT輕型搜救訓練課程，並收取訓練費用1700元，消防署特別澄清說，目前T-CERT培訓均由消防署及各直轄市、縣（市）消防機關辦理，並未委託任何民間團體或單位，提醒民眾勿上當受騙。

消防署說明，T-CERT內容涵蓋基礎防災知識、緊急應變技能及輕型搜救訓練等，為確保參訓者獲得完整的訓練，並未開放民眾報名參加，或委託、授權民間機構辦理及向學員收取費用或繳交認證費等情形。

此外，凡民間團體或個人直接使用T-CERT字樣、LOGO或臂章者，均未經內政部認證，民眾不得擅自將T-CERT相關標章標示於服裝、裝備或對外宣傳品上，以免誤導社會大眾。

消防署呼籲，民眾若發現有人（或單位）假借消防署名義辦理T-CERT培訓並收取費用，請立即向派出所或各警察機關報案，或撥打165反詐騙諮詢專線獲得正確的資訊與協助，以維護自身的權益及荷包。

同時，消防署也會持續加強宣導，提升T-CERT訓練的透明性，共同提升全民防救災能力。（編輯：方沛清）1141229