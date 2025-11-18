t.Hub 2025國際交流會暨投資媒合會落幕 「AI驅動產業」熱烈互動促成投創對接

▲台北市產業發展局副局長吳欣珮(左二)與工研院產服中心新創經營組組長蔡孟男(右二)，一起聽取參加新創展區的新創團隊的說明。

【記者 沁諠／台北 報導】由臺北市政府產業發展局與宏匯集團聯手主辦的「t.Hub 2025國際交流會暨投資媒合會」，今日在臺北市t.Hub內科創新育成基地登場，聚集了來自美國、新加坡與臺灣等國家的創業家、產業顧問、企業代表、創投機構代表，以及國內外的潛力新創團隊。與會貴賓針對「以AI驅動產業」主題展開熱烈的分享、討論與互動；媒合會則成功促成了多組投資與新創的對接。

以”Smart Living, Sustainable Future”為主題的t.Hub 2025國際交流會暨投資媒合會，活動內容相當精彩豐盛，包括聚焦在「AI創業」的市場趨勢專題講座、交流討論、新創Pitch閉門媒合會與 AI 落地的實務分享，另外還有「新創展區」與「臺北市創業資源區」兩場展覽，順利促成了投資與創業團隊的攜手合作，並成功扮演科技應用與市場趨勢的媒合平台，以協助具備海外擴張潛力的新創企業掌握發展契機。

▲美國亞利桑那州政府駐台貿易暨投資辦事處處長徐竹先(右起)、NVIDIA新創與創投夥伴關係李昇達經理與臺北醫學大學生醫加速器副執行長易詩恩，針對「企業採用與CVC 投資的 AI 落地術」展開精彩小組討論。

代表臺北市政府出席的臺北市產業發展局副局長吳欣珮表示，目前全臺灣有超過一半的創業家、創業加速器與共同工作空間都集中在臺北市，顯示臺北市儼然已是全國新創的創業之都；而身處內湖科技園區核心的t.Hub，更已成為全臺新創創業與科技創新的示範級場域，「因此今天這場活動能在t.Hub舉行，別具意義。」吳欣珮強調：「目前臺北市有超過六百家與AI相關的軟硬體廠商，相信在輝達(NVIDIA)的國際總部進駐台北市之後，可以為新創與AI應用的創新提供更多的發展機會。」

t.Hub執行長蘇拾忠則表示，t.Hub成立的初衷在於打造一個友善且永續的創業環境，為有潛力的新創團隊提供成長茁壯所需的養份與資源；他期許新創團隊可以為智慧生活、技術創新與永續未來提供源源不絕的動力。蘇拾忠強調：「臺灣唯一的出路是國際化；希望今天的這場活動，能幫助有潛力的新創團隊順利朝國際化發展。 」

今天的活動邀請到多位業界重量級的專家與會，包括新加坡SQREEM公司資深副總裁Adrian Watkins針對「讓智慧普及，共創永續未來」發表專題講座，並從資料分析、人工智慧與數位策略等角度，分享如何推動多項資料驅動的市場策略、品牌成長與跨國營運模式的創新。另外還邀到886 Studios合夥人徐旭明、SFO Global共同創辦人Debbie Chien參與AI產業主題的交流討論，鎖定「新創如何透過創新發揮影響力」主題，跟與會來賓展開精彩互動。

▲台北市產業發展局副局長吳欣珮(前排中)與參加t.Hub 2025國際交流會暨投資媒合會的貴賓及來賓，一起高舉手舉牌為活動加油打氣。

下午的媒合會則邀請到7位具臺灣、美國、新加坡與中東歐基金的重磅投資方代表，與11組受邀的新創企業共聚一堂，展開閉門的國際投資媒合會。獲邀的新創團隊充份把握此次難得機會使出渾身解數，向投資方代表進行展示提案並回答相關的問題。主辦單位隨後依雙方媒合意願，展開第二階段的洽談。此次媒合會不但讓投創雙方完成對接，也為進一步的商務合作奠定基礎。

主辦單位表示，「t.Hub 2025國際交流會暨投資媒合會」旨在扶植新興科技應用的快速落地，協助有發展潛力的新創團隊爭取更多發展資源、獲得投資方青睞，並呼應台北市政府打造「創業家友善城市」的終極目標。活動網站：https://www.t-hubtaipei.com/events_detail/393 (圖片由主辦單位提供)