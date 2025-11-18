t.Hub 2025國際交流會暨投資媒合會 落幕

北市產業發展局副局長吳欣珮（左二）、t.Hub執行長蘇拾忠（右二）、工研院產服中心新創經營組組長蔡孟男（左一）與資誠聯合會計師事務所營運長林永智（右一）。（圖：主辦單位提供）

「t.Hub 2025國際交流會暨投資媒合會」十八日於臺北市t.Hub內科創新育成基地登場，聚集來自美國、新加坡與臺灣等創業家、產業顧問、企業代表、創投機構代表，以及國內外的潛力新創團隊，針對「以AI驅動產業」主題展開分享、討論與互動，媒合會則成功促成多組投資與新創對接。

「t.Hub二○二五國際交流會暨投資媒合會」是由臺北市政府產業發展局與宏匯集團聯手主辦，以「SmartLiving, Sustainable Future」為主題，聚焦「AI創業」市場趨勢專題講座、交流討論、新創Pitch閉門媒合會與AI落地實務分享外，還有「新創展區」與「臺北市創業資源區」兩場展覽，順利促成了投資與創業團隊的攜手合作，並成功扮演科技應用與市場趨勢的媒合平台，協助具備海外擴張潛力的新創企業掌握發展契機。

臺北市產業發展局副局長吳欣珮表示，目前全臺灣有超過一半的創業家、創業加速器與共同工作空間集中在臺北市，顯示臺北市已是全國新創創業之都，身處內湖科技園區核心的t.Hub，更已成為全臺新創創業與科技創新示範級場域。目前臺北市有超過六百家與AI相關軟硬體廠商，相信在輝達（NVIDIA）國際總部進駐台北市之後，可為新創與AI應用的創新提供更多的發展機會。

t.Hub執行長蘇拾忠表示，t.Hub成立初衷在於打造友善且永續的創業環境，為有潛力的新創團隊提供成長茁壯所需的養份與資源；期許新創團隊可為智慧生活、技術創新與永續未來提供源源不絕的動力。他並強調，臺灣唯一的出路是國際化，希望這場活動能幫助有潛力的新創團隊順利朝國際化發展。

此次活動邀請到多位業界重量級專家與會，包括新加坡SQREEM公司資深副總裁Adrian Watkins針對「讓智慧普及，共創永續未來」發表專題講座，從資料分析、人工智慧與數位策略等角度，分享如何推動多項資料驅動的市場策略、品牌成長與跨國營運模式的創新。另還邀到886 Studios合夥人徐旭明、SFO Global共同創辦人Debbie Chien參與AI產業主題交流討論，鎖定「新創如何透過創新發揮影響力」主題展開精彩互動。

媒合會則邀到七位具臺灣、美國、新加坡與中東歐基金的重磅投資方代表，與十一組受邀新創企業共聚一堂，展開閉門國際投資媒合會。