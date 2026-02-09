T.O.P時隔13年SOLO回歸 「世一美」證實合作MV

南韓女星Nana（林珍兒）確認出演T.O.P（崔勝鉉）的新歌MV。（圖／翻攝自Nana、T.O.P IG）





南韓女星Nana（林珍兒）曾以女團身分出道，後轉戰成為演員擁有亮眼成績，漂亮外型更讓她曾被選為「世界第一美」。今（9日）所屬經紀公司SUBLIME向韓媒透露，Nana確實出演T.O.P（崔勝鉉）的新歌MV。

T.O.P上月1日在IG發文寫下：「A NEW ALBUM IS ON THE WAY（新專輯即將推出）」，瞬間引發討論，這是他自2013年11月發行〈DOOM DADA〉後，時隔約13年的個人回歸。

廣告 廣告

近日Nana被傳出將出演T.O.P.新歌MV，所屬經紀公司SUBLIME也證實，「Nana確實出演了T.O.P個人單曲的MV」，這也是Nana自2024年出演白智英〈Indeed, It Was Love〉MV後，再度演出MV，而會有這樣的合作，主要是如今T.O.P經紀事務的代表，是Nana過去的經紀人。



【更多東森娛樂報導】

●河北彩伽換新經紀公司！宣布用回原藝名「河北彩花」

●李雅英捐款後致歉...郁方不氣了！反祝福生日快樂

●元旦才曝輕生...「珉娥再曬燒傷照」 恐毀容崩潰

