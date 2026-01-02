T.O.P睽違13年突官宣新專輯！BIGBANG出道20週年之際 喊：回歸歌手身分

記者王培驊／綜合報導

GD官宣要回歸。（圖／翻攝自T.O.P IG）

經典男團BIGBANG出身的T.O.P（崔勝鉉）正式宣布回歸歌手身分。他1日透過社群平台發文預告新作品，寫下「A NEW ALBUM IS ON THE WAY（新專輯即將發行）」，並同步公開影像內容，引發粉絲高度關注。T.O.P同時在貼文中寫下「ANOTHER DIMENSION（多重視角）」字樣，預告即將推出的新專輯名稱，並公開全新Instagram帳號「topspot_pictures」，被外界解讀為回歸前的正式暖身。

這將是T.O.P自2013年11月推出數位單曲《DOOM DADA》後，睽違13年再度發行個人音樂作品。今年同時也是BIGBANG出道20週年，使這次回歸更具象徵意義。T.O.P於2006年以BIGBANG成員身分出道，2023年正式宣布退出團體。回顧過往，T.O.P曾於2016年因大麻吸食事件遭判處有期徒刑10個月、緩刑2年，隨後全面中斷演藝活動。直到2024年12月，他在Netflix原創影集《魷魚遊戲2》中飾演「薩諾斯」一角，睽違8年回歸演員工作，再度成為話題焦點。

BIGBANG的成員T.O.P（崔勝鉉）宣布要推出新專輯。（圖／翻攝自IG @choidot）

他也在去年1月為《魷魚遊戲2》宣傳時，時隔約11年接受韓國媒體訪問，坦言當年發表近似引退的言論，是因心理狀態極度低落，並表示自己在那段時間「只在家與音樂工作室之間往返」，音樂創作成為支撐生活的出口。他透露，這段期間累積了大量作品，也一直抱持著「總有一天要讓這些音樂與大眾見面」的想法。

如今T.O.P正式對外預告新專輯，等同宣告音樂活動即將重啟，也成為他退出團體後，首度以歌手身分回歸的官方動作。新專輯發行時間與形式仍待進一步公開，後續動向備受關注。

T.O.P 崔勝鉉在《魷魚遊戲》演出的歌手「薩諾斯」投票曾過半奪下全球冠軍。（圖／翻攝自Netflix）

