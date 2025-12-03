T.O.P.原本現身香港MAMA？GD事後貼「關鍵照」惹暴動：真的要回來！

娛樂中心／綜合報導

T.O.P爆出原本要現身香港MAMA。（圖／翻攝自bbfan_forever IG）

2025 MAMA 音樂盛典日前在香港圓滿落幕，典禮現場萬人尖叫不斷，其中BIGBANG隊長權志龍（G-DRAGON）與 Beatbox冠軍Wing的聯手舞台最受注目。GD 憑藉強大舞台掌控力掀起全場尖叫，Wing 的節奏聲效更替演出加分。然而，典禮結束後，另一項「意外話題」卻在社群悄悄延燒，引發外界猜測。

近日多個論壇流傳一則貼文，爆料者稱來自香港，並表示該名單是用於場內流動控管的初步參考文件，列表中赫然出現「T.O.P」字樣。他強調該名單與官方公布名單出現落差，「有可能是更動，也有可能只是同名人士」，但依舊擋不住粉絲的想像。由於 T.O.P 長年未在大型音樂典禮亮相，不少網友瞬間聯想到T.O.P是否原定有望MAMA現身，同時宣布合體BIGBANG。

有網友爆料原本T.O.P在香港MAMA名單中（圖／翻攝自Threads ）

此話題會迅速升溫，另一原因與GD本人社群貼文有關。典禮結束後，權志龍於 IG 更新多張台前幕後照片，其中壓軸一張是「月亮」的影像。由於 T.O.P 過去多次公開分享太空夢、登月計畫，甚至以「月亮符號」作為代表他的象徵意義。這張照片立刻引起聯想，有粉絲留言直喊：「這是暗示嗎？」、「龍哥是不是在說什麼？」

典禮結束後GD在個人IG上傳多張照片，其中最後一張為月亮的影像引發聯想。（圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn）

T.O.P 年底動向近期也因另一個消息受到關注。南韓媒體先前曾報導，他正在籌備全新個人音樂企劃，甚至傳出與《魷魚遊戲》美術總監合作拍攝 MV，讓不少支持者認為「T.O.P 可能正在準備重大宣布」截至目前，無論MAMA主辦單位、YG 方面或 T.O.P 本人，都未對此話題做出任何回應，所有推測仍停留在粉絲間的猜測。

