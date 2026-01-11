T-PASS被卡是否恢復1280？基北北桃工作會報前 北市交通局長說話了
中央政府總預算案仍卡關，TPASS 1200月票通勤族首當其衝，基北北桃公共運輸平台明天舉行工作會議，北市交通局長謝銘鴻說，會依照相關配比，因應4市預算。至於是否會恢復1280月票，他說，仍會維持1200月票。
北市交通局長謝銘鴻表示，如同副市長林奕華所說，主要是中央的預算尚未通過，屆時地方和中央匯聚補助款的大水庫，勢必就只能先由四市地方預算支應。
謝銘鴻說，明天會議內容，會有四市首長、交通月票委員小組來確認彼此間的預算分攤，「在中央預算沒有進來的情況下，依照地方的補助款、賣票的收入去模擬，初步估算，能夠撐到五、六月。」
至於中央預算遲遲未到，是否先恢復雙北1280月票？謝銘鴻說，還是會維持1200月票，目的是不要中斷及影響到民眾。
更多udn報導
假日可爆睡到下午？最佳補眠時數降失智
尿不遠等於性能力變差？ 醫喊留意3症狀
北捷紅線其實還有1站？台北人苦等10年內幕
暖暖包用一半別丟！1步驟續命隔天還會熱
其他人也在看
海檬果似芒果、百香果 台東縣衛生局籲民眾果實含劇毒勿誤食
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】臺東縣衛生局8日接獲通報，民眾撿拾路邊「百香果」空腹食用2顆後，導致嘔吐、互傳媒 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
台東民眾路邊撿「百香果」下肚後暈倒 衛生局：恐誤食海檬果
台東縣衛生局8日接獲通報，民眾撿拾路邊「百香果」空腹食用2顆後，導致嘔吐、腹痛而暈倒，經送醫後已無礙。衛生局判斷誤食果形與百香果、芒果類似的劇毒果實海檬果，呼籲民眾切勿隨意撿拾路邊不明植物食用，以免發生食品中毒。台東縣鹿野鄉8日上午發生1起疑似食物中毒的緊急救護案件，台東縣消防局接獲通報後送醫。消防自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
路邊果實別亂吃！台東民眾誤食含劇毒「海檬果」 嘔吐、腹痛、昏厥急送醫
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導台東縣衛生局8日接獲一件食物中毒通報，有民眾因空腹食用了2顆在路邊撿拾的疑似「百香果」果子，隨後出現嘔吐、腹痛及...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
總預算僵局何時可化解？ 藍委認不難 喊關鍵只有一件事
朝野對立導致今年度總預算案至今難產，行政院8日新年首場院會聚焦總預算未審議的影響，並指這是史上首次新年度總預算案尚未付委審查。國民黨立委洪孟楷對此則說，總預算僵局的解方很簡單，依法行政，別再情勒人民，關鍵只有一件事，行政院是否願意依法編列、依法審查、依法執行三讀通過的法令與預算。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 13
59：50 藍白第6度封殺國防特別預算
藍白9日在立法院會再度聯手第6度封殺1.25兆國防特別預算案，喊話要行政院「依法編列、軍人加薪」，行政院批評立院延長會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 212
維護民眾飲食安全 嘉市114年日本食品輻射檢驗均合格
為維護民眾的飲食健康安全，嘉義市政府衛生局持續監測日本核食，並會同政風人員針對轄內店家加強抽驗日本生產的生鮮蔬果植物類、乳製品、水產品、嬰幼兒食品、茶及沖泡式飲品類、糖果餅乾及其他包裝食品(如冰品、調味料等)，114年總計抽驗36件，檢測食品中放射性核種(碘-131、銫-134、銫-137)，檢驗結果均合格(詳如執行結果清單)。衛生局提醒，民眾購買前應檢視外包裝完整性及有無中文標示(如廠商名稱、電話、地址、賞味期限等)，切勿購買標示不清或來路不明的食品，衛生局將持續抽查市售日本食品，以確保消費者食用安全，若有任何食品衛生相關問題，歡迎洽詢嘉義市政府衛生局食品藥物管理科，專線電話05-2338267。更多新聞推薦 ● 中油：汽、柴油降0.2元台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 2 小時前 ・ 110
跟「阿滴英文」說再見！ 阿滴突宣布頻道改名 背後原因曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導百萬YouTuber阿滴近日無預警宣布，陪伴無數學習者成長、走過11年的YouTube頻道「阿滴英文」即將走入歷史，自2026年起，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 25
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 725
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 242
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 5 小時前 ・ 15
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 4
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 51
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 2 天前 ・ 25
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 16
柯文哲、蔡正元翹二郎腿秀電子腳鐐 吳靜怡諷：藍白最佳貪污形象照
即時中心／潘柏廷報導民眾黨前主席柯文哲，涉入京華城及政治獻金案，一審結果將在今年（2026）3月26日下午2時30分宣判，而他昨（10）日邀請國民黨前立委蔡正元，參加「土城十講」第九講錄影，由於蔡正元陷入三中案與柯文哲一樣都配戴電子腳鐐監控，蔡正元就在臉書貼出兩人翹著二郎腿、秀出電子腳鐐的合照。對此，政治評論員吳靜怡今（11）日在臉書大酸這是藍白最佳挺貪污形象照。民視 ・ 6 小時前 ・ 206