T-POP女團LUVSSI ！江國賓驚喜出演MV 以經典反派之姿與成員正面交鋒

由隊長菲菲、舞蹈擔當Yuri、歌唱擔當Rina以及忙內宋宋所組成的女團LUVSSI 2026 年全新單曲〈抖一抖〉今（13）日在各大數位音樂平台全面發行！歌曲以直率的態度與強烈的節拍為開年揭開序幕，洗腦旋律搭配高能舞步火力全開。MV更邀請「殿堂級」戲劇一哥江國賓驚喜出演，為作品注入滿滿戲劇張力。

江國賓驚喜出演女團LUVSSI的MV。（圖／隻魚娛樂提供）

LUVSSI新的一年再度推出全新洗腦單曲〈抖一抖〉，不只在節奏與態度上全面升級，更正式宣告她們「新台流」的音樂定位。而此次MV故事設定在神秘的「中央廚房」，沒有甜蜜下午茶，只有肅殺的談判桌，4位女孩化身神秘組織成員，將「珍珠」與「奶精」視為地下交易的最高機密，當談判破裂，整個空間瞬間化為戰場，與「國賓哥」正面交鋒，舞蹈也變成最瞎趴的必殺武器。

談到拍攝現場，菲菲笑說國賓哥不說話時就自帶老大氣場，「但實際上人非常好，也很專業，教了我們很多！」而Yuri則分享了最反差的一幕，「國賓哥一登場只是坐在椅子上就氣勢逼人，我們一開始都怕怕的不敢說話，結果他居然主動一個一個叫出我們4個人的名字打招呼，其實超親切！」她也笑說，看到國賓哥跳〈抖一抖〉舞步時完全顛覆印象，「真的很反差萌，很可愛，讓我們看到他不一樣的一面。」江國賓也直言對LUVSSI的第一印象，「4位身材都很好又很高，舞蹈動作非常俐落！」他也分享，事前看了資料才知道成員們過去在啦啦隊時期就已是非常優秀的表演者，「每個女生都有很特別的個性美，她們在鏡頭前非常有自信，落落大方，連拳腳打鬥戲都沒有用替身，完成度很高、很到位，真的很敬業。」

此外，MV中加入大量動作與對打場面，像是宋宋就挑戰高難度動作，親自上演跳躍將珍珠塞進江國賓口中的橋段，畫面張力十足，而為讓每一場對打都俐落到位，4人事前皆接受武打老師密集指導，從翻滾、快拳到對位走位都反覆練習，即使用「香腸」等道具入鏡，也要演出真實的力道與節奏感，讓畫面在荒謬之中更添張力。宋宋分享，與江國賓對戲是她覺得最有挑戰的部分：「一開始真的很緊張，很怕不小心打到他，但國賓哥非常有耐心，一直陪我練習動作、細心指導，讓我安心很多。」成員們笑說拍完後全身痠痛，卻也因此讓MV的每一個動作鏡頭更具說服力，將〈抖一抖〉的熱血與玩味一次到位呈現。





