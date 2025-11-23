T1又三連霸！石油王勇奪BeeProCup《快打旋風6》冠軍談社群賽重要性喊話未來挑戰者：「要幹掉我！」
由台灣格鬥遊戲圈泰斗 Gamerbee 舉辦的社群電競賽事 BeePro Cup 昨（23）天進入最後的總決賽階段，《快打旋風6》項目吸引了超過 450 名來自全球各地的參賽者們一起共襄盛舉，但在最後一天的決賽舞台上，最後依然是五股石油王笑到了最後，讓 T1 戰隊在另一個比賽上又成功拿下了三連霸。賽後石油王也接受 Yahoo奇摩遊戲電競的專訪，與我們一起聊了社群賽事的重要性，以及他未來想做的事情，並談及了對於未來新血的培育。他也與未來 BeePro Cup 的參賽者們喊話：「抱持著想把我打下去的心來！別再讓我連霸了，受不了！」
Yahoo奇摩遊戲電競：恭喜你成功連霸了！這次成功守衛了自己 BeePro Cup 的冠軍寶座，感覺怎麼樣呢？
五股石油王：其實我這幾年的想法都一樣，就是最主要是來支持社群的。我覺得對格鬥遊戲的社群發展來說，明星選手蠻重要的，而我就代表《快打旋風》。對於這個台灣一年一度的線下格鬥遊戲盛會我就覺得我必須得參加，我來參加就當練習，能連霸當然也很開心，但主要就是以支持社群為主。
Yahoo奇摩遊戲電競：你剛剛在台上也有提到，說今年前半年比較掙扎，你今天看起來比其他對手都更強一點，是否代表你現在的狀態很好呢？
五股石油王：其實後半年的確有調整回來了，但國際賽還是一場好一場不好的，所以還要再努力。也當然，雖然我的實力在台灣確實算不錯的，但其他選手有的是我的學生、有的是我的訓練夥伴，大家都是朋友，所以不只我游刃有餘，其實大家今天也都是有說有笑的比較放鬆，不像那些國際賽大家表情都很沉重，就是因為大家都是朋友，這是最不同的地方。
Yahoo奇摩遊戲電競：誠如你剛剛所言，一直以來你都很熱衷於參加這樣的社群賽事，可是我們都知道對職業選手而言，每年準備那麼多官方賽事就要耗費許多心力了，但能與我們分享，為什麼在每年的官方賽事之外，還願意一直來這樣的社群賽事一起共襄盛舉嗎？
五股石油王：當然有一點是小向時間選得好，如果他選到與官方賽事卡到的時間，那我就沒辦法，因為我是職業選手身分必須參加官方賽事。那他現在選這個時間完全沒衝到官方賽事的話，除非有一些很緊急的事情，不然我都會留下空檔來參加這樣。
Yahoo奇摩遊戲電競：雖然我們一直說 BeePro Cup 是社群賽事，但因為越辦越大了，有的項目也能獲得官方賽事積分或者門票，聽說這次《快打旋風6》也有超過 450 選手參賽，是否也讓你的三連霸之路更有挑戰性，也因為加上積分而讓你更有動力參賽呢？
五股石油王：如果是官方賽事當然 100% 會參賽，而就算不是官方賽事，只要時間允許我也會支持社群賽事。而雖然這次不是官方賽事，但這次有 450 人參加，台灣這幾年的《快打旋風》社群實力也越來越強了，所以的確比較難打了。我雖然一路贏到了最後，但還是有一些比較難打的對手，只是我頂住了。說實話，我來之前有想過這次有機會不會贏了，但就最後頂住了。
Yahoo奇摩遊戲電競：說到公開賽，能與我們分享，450 人參加的超大型賽事，挑戰會有多困難嗎？
五股石油王：450 人參賽的話，就算看賽程去預測自己接下來的對手，那也很有可能是不準的。因為可能前面就被打掉了，所以就只能針對前面輪次碰到的對手準備。簡單來說就是人越多要準備的對手就越多，比方說今天的八強賽我就只要準備八個人就好。當然也有人會說人多雜魚也多，但雜魚也會消耗體力，所以越多人肯定會越難打。
Yahoo奇摩遊戲電競：在與T1簽約之後，你應該也算是職業電競選手了，簽約之後最大的改變是什麼呢？
五股石油王：其實我在 T1 之前是與沙烏地阿拉伯 Twist Mind 及美國的 UYU 戰隊合作，因此跟國際戰隊合作對我來說並不陌生。當然 T1 是我生涯合作過的最大戰隊，所以我覺得就溝通很順暢吧，他們有一個組織與 SOP，溝通也非常好。我們格鬥遊戲有一個專責管理的，處理事情也很快速。現在有一個這麼好的戰隊當後盾對我來說，就只要專心在比賽上就好。
說到奪冠之路，台灣格鬥遊戲圈的選手似乎是年紀越大越強，包括您也維持著非常頂尖的身手，你覺得這是為什麼呢？
Yahoo奇摩遊戲電競：現在加入了 T1，你的「同事」Faker 就有分享年紀對電競選手來說影響並不大，那麼你怎麼看這件事情呢？特別是格鬥遊戲真的非常吃反應力。此外，我們台灣的格鬥遊戲圈似乎是越成熟、經驗更豐富的選手是越強的？
五股石油王：這麼說好了，我覺得年齡完全沒影響是不可能的。在我過了 35 歲之後就能感受到體能問題，我在比賽中能夠突然拉高專注力的確可以，但持續時間變很短。所以我現在就有去健身，並尋找專業的體能教練幫忙訓練，才能在比賽中保持自己的專注。特別是這個比賽是公開賽，一打要打一整天的，我的經驗就是早上打可能好好的，但下午時可能就會突然空白五分鐘，結果就突然輸了才回過神。所以我覺得年齡確實有影響，但可以用其他方面來調整。
此外，我的反應力要與 Ugang 那些十八九歲的年輕人比的話的確比較慢，但之所以能反應過來是因為我已經知道接下來會發生什麼事了。就是我已經知道接下來會發生三件事，那就能反應，不然我其實是反應不了的。
Yahoo奇摩遊戲電競：怎麼看待Bee Pro Cup這類社群賽事的存在與重要性呢？
五股石油王：非常重要。社群其實包含了很多要素，包括我剛剛提到的明星選手、一般選手、休閒玩家，甚至是觀眾、主辦方們。有這些東西全部湊到了一起才叫做「社群」。所以主辦方與地方性賽事是缺一不可的。現在北部每周四在新北電競基地也有社群聚會嘛，我以前五代就是從這種社群聚會出來的。這個比賽每年就讓社群有一個舞台，因為很多人不像我們是職業選手能去國外參賽發揮，但平常也有在練習，這裡就是他試驗自己實力與成果的地方。他們可能也不會想說要贏下什麼，但就是一年有一個機會大家能聚在一起看比賽，而且有很多項目，所以這真的是一個非常重要的比賽。
Yahoo奇摩遊戲電競：我們的格鬥遊戲圈也出現了剛拿下亞青運銀牌的 Hope、以及今天的 Ugang 這位後起之秀，您對這件事有什麼看法呢？以及，您這位大前輩會給他們什麼建議？
五股石油王：其實這兩位都是我的學生，當時其實是 JTeam 想做，然後就找到我組成了這隻隊伍。人其實都是我找的，因為我就想說有一天我也會從選手退役，雖然我、小向、ET、ZJZ 這個世代在台灣很出名了，但有天我們肯定會退下來的。所以我不希望有斷層，現在這件事就是我以後退役想做的，所以現在就選手兼教練一起做這樣，而我也相信未來我就算退役了，也會持續替社群培育新血。
其實 Ugang、Hope 他們已經在國際舞台上嶄露頭角了，大家都知道他們，是有那個實力的。我覺得他們都還年輕，還有很多時間可以打，我對他們的期許就是慢慢進步，不要卡太久就好了！私底下也有教他們很多東西。
Yahoo奇摩遊戲電競：對於明年的成績，你自己又有什麼期待呢？
五股石油王：每年都一樣啦，就是贏一個大的！贏個 EWC、卡普空杯之類的！因為我已經不是剛出來的選手，而是老選手了，所以不會再說我要先晉級卡普空杯之類的，這只是基本。就是希望能夠直接贏下來大的比賽這樣。
Yahoo奇摩遊戲電競：今天你贏下 BeePro Cup，T1 又三連霸了，想對明年 BeePro Cup 的挑戰者們說什麼？
五股石油王：我希望大家都抱持著想幹掉我的心來跟我打。雖然我知道可能在對上老經驗的選手，或者偶像時你們會感到怕怕的，但不要這樣，我要你們能幹掉我。因為你們有幹掉我的心我也會進步，我不要在台灣一直當大王，我希望大家都變強，能幹掉我下次我也能打回去，我們大家都能一起變強！不要再讓我連霸了好不好，受不了。
其他人也在看
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 8 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 10 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 11 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 2 小時前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 8 小時前
4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命
台北許姓男子與友人開車前往雲林出遊，沒想到行經國道一號虎尾交流道時，車輛竟在紅綠燈處突然起火！原本計畫去國軍罐頭工廠的2人，在發現引擎冒白煙時立即下車逃生，所幸及時避開火勢，才沒造成人員傷亡。消防隊到場僅花5分鐘就撲滅火勢，但這輛僅4年車齡的汽車已成廢鐵。車主強調平時有正常保養，起火原因仍有待釐清。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 1 天前
男性結紮後精子去哪了？泌尿醫揭「路被封住」神祕結局
男性結紮（Vasectomy）是公認安全有效的避孕方式，但許多人對於手術後「精子去哪了」這個問題充滿疑惑，甚至擔憂精子會累積在體內造成身體負擔。泌尿科醫師陳忠佐近日透過社群媒體進行科普，強調結紮的原理並非讓睪丸停止生產精子，而是巧妙地阻斷了精子排出的路徑。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
民進黨確定派「他」選宜蘭縣長！賴清德大讚：專業、正派、溫暖
即時中心／高睿鴻報導民進黨先前與公民同行，協助推動「全國大罷免」運動，可惜成效不佳，1席都未能罷掉；為了在下次2026年大選站穩腳跟，最近全黨皆已積極展開戰略布局。總統賴清德昨（22）天晚上，更在親自參加「新北市宜蘭同鄉會」時，大力為新北市長候選人蘇巧慧、宜蘭縣長候選人林國漳拉抬人氣；而對於當前知名度較低、但卻不缺專業度的林國漳，賴清德更是大篇幅力薦，盼鄉親能踴躍相挺。民視 ・ 9 小時前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 1 天前
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前