T1又三連霸！石油王勇奪BeeProCup《快打旋風6》冠軍談社群賽重要性喊話未來挑戰者：「要幹掉我！」

由台灣格鬥遊戲圈泰斗 Gamerbee 舉辦的社群電競賽事 BeePro Cup 昨（23）天進入最後的總決賽階段，《快打旋風6》項目吸引了超過 450 名來自全球各地的參賽者們一起共襄盛舉，但在最後一天的決賽舞台上，最後依然是五股石油王笑到了最後，讓 T1 戰隊在另一個比賽上又成功拿下了三連霸。賽後石油王也接受 Yahoo奇摩遊戲電競的專訪，與我們一起聊了社群賽事的重要性，以及他未來想做的事情，並談及了對於未來新血的培育。他也與未來 BeePro Cup 的參賽者們喊話：「抱持著想把我打下去的心來！別再讓我連霸了，受不了！」

Yahoo奇摩遊戲電競：恭喜你成功連霸了！這次成功守衛了自己 BeePro Cup 的冠軍寶座，感覺怎麼樣呢？

五股石油王：其實我這幾年的想法都一樣，就是最主要是來支持社群的。我覺得對格鬥遊戲的社群發展來說，明星選手蠻重要的，而我就代表《快打旋風》。對於這個台灣一年一度的線下格鬥遊戲盛會我就覺得我必須得參加，我來參加就當練習，能連霸當然也很開心，但主要就是以支持社群為主。

Yahoo奇摩遊戲電競：你剛剛在台上也有提到，說今年前半年比較掙扎，你今天看起來比其他對手都更強一點，是否代表你現在的狀態很好呢？

五股石油王：其實後半年的確有調整回來了，但國際賽還是一場好一場不好的，所以還要再努力。也當然，雖然我的實力在台灣確實算不錯的，但其他選手有的是我的學生、有的是我的訓練夥伴，大家都是朋友，所以不只我游刃有餘，其實大家今天也都是有說有笑的比較放鬆，不像那些國際賽大家表情都很沉重，就是因為大家都是朋友，這是最不同的地方。

Yahoo奇摩遊戲電競：誠如你剛剛所言，一直以來你都很熱衷於參加這樣的社群賽事，可是我們都知道對職業選手而言，每年準備那麼多官方賽事就要耗費許多心力了，但能與我們分享，為什麼在每年的官方賽事之外，還願意一直來這樣的社群賽事一起共襄盛舉嗎？

五股石油王：當然有一點是小向時間選得好，如果他選到與官方賽事卡到的時間，那我就沒辦法，因為我是職業選手身分必須參加官方賽事。那他現在選這個時間完全沒衝到官方賽事的話，除非有一些很緊急的事情，不然我都會留下空檔來參加這樣。

Yahoo奇摩遊戲電競：雖然我們一直說 BeePro Cup 是社群賽事，但因為越辦越大了，有的項目也能獲得官方賽事積分或者門票，聽說這次《快打旋風6》也有超過 450 選手參賽，是否也讓你的三連霸之路更有挑戰性，也因為加上積分而讓你更有動力參賽呢？

五股石油王：如果是官方賽事當然 100% 會參賽，而就算不是官方賽事，只要時間允許我也會支持社群賽事。而雖然這次不是官方賽事，但這次有 450 人參加，台灣這幾年的《快打旋風》社群實力也越來越強了，所以的確比較難打了。我雖然一路贏到了最後，但還是有一些比較難打的對手，只是我頂住了。說實話，我來之前有想過這次有機會不會贏了，但就最後頂住了。

Yahoo奇摩遊戲電競：說到公開賽，能與我們分享，450 人參加的超大型賽事，挑戰會有多困難嗎？

五股石油王：450 人參賽的話，就算看賽程去預測自己接下來的對手，那也很有可能是不準的。因為可能前面就被打掉了，所以就只能針對前面輪次碰到的對手準備。簡單來說就是人越多要準備的對手就越多，比方說今天的八強賽我就只要準備八個人就好。當然也有人會說人多雜魚也多，但雜魚也會消耗體力，所以越多人肯定會越難打。

Yahoo奇摩遊戲電競：在與T1簽約之後，你應該也算是職業電競選手了，簽約之後最大的改變是什麼呢？

五股石油王：其實我在 T1 之前是與沙烏地阿拉伯 Twist Mind 及美國的 UYU 戰隊合作，因此跟國際戰隊合作對我來說並不陌生。當然 T1 是我生涯合作過的最大戰隊，所以我覺得就溝通很順暢吧，他們有一個組織與 SOP，溝通也非常好。我們格鬥遊戲有一個專責管理的，處理事情也很快速。現在有一個這麼好的戰隊當後盾對我來說，就只要專心在比賽上就好。

說到奪冠之路，台灣格鬥遊戲圈的選手似乎是年紀越大越強，包括您也維持著非常頂尖的身手，你覺得這是為什麼呢？

Yahoo奇摩遊戲電競：現在加入了 T1，你的「同事」Faker 就有分享年紀對電競選手來說影響並不大，那麼你怎麼看這件事情呢？特別是格鬥遊戲真的非常吃反應力。此外，我們台灣的格鬥遊戲圈似乎是越成熟、經驗更豐富的選手是越強的？

五股石油王：這麼說好了，我覺得年齡完全沒影響是不可能的。在我過了 35 歲之後就能感受到體能問題，我在比賽中能夠突然拉高專注力的確可以，但持續時間變很短。所以我現在就有去健身，並尋找專業的體能教練幫忙訓練，才能在比賽中保持自己的專注。特別是這個比賽是公開賽，一打要打一整天的，我的經驗就是早上打可能好好的，但下午時可能就會突然空白五分鐘，結果就突然輸了才回過神。所以我覺得年齡確實有影響，但可以用其他方面來調整。

此外，我的反應力要與 Ugang 那些十八九歲的年輕人比的話的確比較慢，但之所以能反應過來是因為我已經知道接下來會發生什麼事了。就是我已經知道接下來會發生三件事，那就能反應，不然我其實是反應不了的。

Yahoo奇摩遊戲電競：怎麼看待Bee Pro Cup這類社群賽事的存在與重要性呢？

五股石油王：非常重要。社群其實包含了很多要素，包括我剛剛提到的明星選手、一般選手、休閒玩家，甚至是觀眾、主辦方們。有這些東西全部湊到了一起才叫做「社群」。所以主辦方與地方性賽事是缺一不可的。現在北部每周四在新北電競基地也有社群聚會嘛，我以前五代就是從這種社群聚會出來的。這個比賽每年就讓社群有一個舞台，因為很多人不像我們是職業選手能去國外參賽發揮，但平常也有在練習，這裡就是他試驗自己實力與成果的地方。他們可能也不會想說要贏下什麼，但就是一年有一個機會大家能聚在一起看比賽，而且有很多項目，所以這真的是一個非常重要的比賽。

Yahoo奇摩遊戲電競：我們的格鬥遊戲圈也出現了剛拿下亞青運銀牌的 Hope、以及今天的 Ugang 這位後起之秀，您對這件事有什麼看法呢？以及，您這位大前輩會給他們什麼建議？

五股石油王：其實這兩位都是我的學生，當時其實是 JTeam 想做，然後就找到我組成了這隻隊伍。人其實都是我找的，因為我就想說有一天我也會從選手退役，雖然我、小向、ET、ZJZ 這個世代在台灣很出名了，但有天我們肯定會退下來的。所以我不希望有斷層，現在這件事就是我以後退役想做的，所以現在就選手兼教練一起做這樣，而我也相信未來我就算退役了，也會持續替社群培育新血。

其實 Ugang、Hope 他們已經在國際舞台上嶄露頭角了，大家都知道他們，是有那個實力的。我覺得他們都還年輕，還有很多時間可以打，我對他們的期許就是慢慢進步，不要卡太久就好了！私底下也有教他們很多東西。

Yahoo奇摩遊戲電競：對於明年的成績，你自己又有什麼期待呢？

五股石油王：每年都一樣啦，就是贏一個大的！贏個 EWC、卡普空杯之類的！因為我已經不是剛出來的選手，而是老選手了，所以不會再說我要先晉級卡普空杯之類的，這只是基本。就是希望能夠直接贏下來大的比賽這樣。

Yahoo奇摩遊戲電競：今天你贏下 BeePro Cup，T1 又三連霸了，想對明年 BeePro Cup 的挑戰者們說什麼？