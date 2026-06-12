T1輸了！HLE搶下MSI季中賽首張門票，Zeka熬八年「首次圓夢」
《英雄聯盟》韓國 LCK 聯賽的 Road to MSI 賽事已經進行到最後兩輪，四支隊伍要相互爭奪兩張通往 MSI 季中邀請賽的參賽門票。第三輪首先進行的是 HLE 與 T1 的晉級關鍵戰，勝者可以率先晉級；落敗隊伍則需要另外對上 GEN 與 KT 其中一支隊伍。結果這個系列賽裡 HLE 延續了第 1 - 2 輪例行賽的良好狀態，以 3：1 擊敗 T1 同時獲得 MSI 第一種子與 EWC 的參賽資格。
這場話題大戰的第一局 HLE 就給 T1 一記下馬威，雖然開場 5 分鐘 HLE 中路 Zeka 想塔殺 Faker 結果誤判防禦塔仇恨導致送頭，但前中期 HLE 極佳的野輔布局讓他們很快就三路開花，即便 T1 數度打出不科學團戰也無濟於事。第二局 HLE 依然讓打野 Kanavi 作為前期的進攻箭頭，雖然打出了一點優勢但陣容難以應對強開的問題很快被 T1 掌握，在 27 分鐘 Keria 銳空帶領的一波窄口包抄 0 換 5 後局勢瞬間倒向 T1。
雙方 1：1 平手後 HLE 迅速改變了策略，先是第三局 Zeus 慎搭配蛇女打出奇效、Kanavi 李星開踢取得聽牌點；第四局前期 T1 快要掌握節奏時 Zeka 犽凝又站了出來穩住局勢，不光給予隊伍反撲機會並終結了比賽，也讓自己出道 8 年終於能夠踏上 MSI 舞台。至於系列賽的 MVP 交給了四局都有不錯表現的 Kanavi。
作為今年 LCK 的 MSI 第一種子，HLE 同時還獲得了 EWC 電競世界盃的參賽門票，此外下路選手 Gumayusi 達成了自 2022 年開始連續五年參加 MSI 的紀錄；至於 T1 也沒有因為這場失利而徹底無緣 MSI，只要打贏 13 日 GEN vs KT 的勝者就可成為第二種子。賽後許多網友除了討論 Zeka 與 Kanavi 快速提升的狀態以外也有不少人討論 HLE 的 BP，因為這場系列賽 HLE 的選角使他們能夠在多數時候掌握主動權。
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