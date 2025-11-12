T1 Gumayusi黑粉超多「第一次懷疑自己」，坦言是最辛苦一年：拿FMVP是為了證明自己
2025《英雄聯盟》世界賽最終由 T1 拿下冠軍，而下路 Gumayusi 則是拿下 FMVP 獎項，在回國後他也開台與粉絲分享這次的旅程，除了透露冠軍造型的選擇，也感嘆今年對他來說是「很辛苦又漫長的一年」，更接受了好幾次心理諮商：「第一次開始懷疑自己」，不過最終仍透過拿下 FMVP 來證明自己的實力，讓粉絲心疼：「真的辛苦了」。
Gumayusi 在前日成為首位開台的 T1 成員，談到冠軍造型想選「尤娜拉或好運姐」，一個是新英雄還沒有什麼造型，好運姐則是沒有代表性的造型，加上他最後一局好運姐的表現，他認為：「說是用好運姐拿到 FMVP 也不為過」。而他也很想要燼或是路西恩，但因為這次沒有使用所以也沒辦法選，而他也已經想好如果拿到第四冠或是進入名人堂的話就要做燼。
若有稍微追蹤 T1 消息的人可能會知道，Gumayusi 今年遭遇坐板凳事件跟 Smash 輪替上場，更不斷被黑粉送花圈或是卡車抗議，Gumayusi 在實況中談到今年對他來說是很辛苦又漫長的一年，也是接受最多次心理諮商的一年，甚至也是自信最低的一年：「第一次開始懷疑自己...」、「這一年是我為了證明自己而活，不是為了別人，而是為了自己」，雖然他第一次懷疑自己，但最終努力也開花結果拿下 FMVP，他在實況中感謝粉絲的支持，也讓不少粉絲回應：「真的辛苦了」、「對黑粉最直接的反擊」、「真的是很棒的選手呢」。
而 Gumayusi 的姊姊也在自己的 IG 發文支持弟弟：「這位弟弟雖然已經連續三年闖進世界賽決賽，舉起過兩次冠軍獎盃，但他仍不斷被要求『證明自己』。 特別是今年，他不只是面對外界的壓力，還與自己的內心苦戰。 而最終，他以英雄聯盟史上第一位達成世界賽三連冠的 AD 選手、同時也是決賽 MVP 的身份，堂堂證明了自己就是世界最強的下路。」、「經過漫長而艱難的時間後迎來的最高榮耀，讓他比以往更加閃耀。就如珉炯自己所說，正因為有粉絲、朋友與家人的應援，他才能撐過來。從巴黎到成都，聽到無數人高喊＂Gumayusi＂的呼聲，我們真的很感謝世界上有這麼多人在為珉炯加油。」
其他人也在看
《英雄聯盟》T1建立三連霸王朝讓營收翻兩倍破15億台幣大關！大部分還來自海外粉絲！
2025《英雄聯盟》世界大賽已於 9 日圓滿落幕。韓國 LCK 賽區戰隊 T1 在傳奇選手 Faker 的帶領下與 KT 鏖戰五局，順利拿下隊史第 6 座《英雄聯盟》世界冠軍獎盃，而且還締造三連霸王朝。做為《英雄聯盟》職業賽是歷史上成績最好也最傳奇的戰隊，T1 在全球有著非常多的粉絲，也常常被人們戲稱「全球主場」。而且根據最大股東 SK Square 的數據，T1 今年營收將突破 700 億韓圜大關（約 15 億新台幣）。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
《英雄聯盟》LPL轉會競標流程洩露！就算流標自由選手不簽約還是被禁賽引網傻眼：「什麼懲罰遊戲？」
在 2025《英雄聯盟》世界大賽圓滿落幕後，隨之而來的就是為期大約兩個多月的轉會期。而在這次的轉會期中，最受到大家矚目的就是中國 LPL 賽區似乎即將出台的「LPL 選手競拍制度」，規定所有符合資格的選手都必須參與選秀，讓 LPL 的戰隊們進行競標。而根據爆料出來的競標流程圖，一旦得標的戰隊出價符合限制，選手還不能拒絕，否則就會遭到禁賽與罰款處分。並且根據爆料的制度，即便 LPL 賽區選手在競標後順利成為自由人，只要沒有與新隊伍簽約，那麼同樣會遭到處分。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
《英雄聯盟》T1 Doran冠軍造型選安比薩！設計師大讚：職業賽場用她最強的
2025《英雄聯盟》世界賽結束後，奪下三連冠的 T1 成員陸續開台與粉絲互動，而 Doran 昨（11）晚登場，除了與李哥 Faker 復盤決賽之外，也透露了自己會選「安比薩」當作這次的冠軍造型，後續 Riot Games 的安比薩設計師看到後也大讚他是「職業賽場最出色的安比薩」！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《英雄聯盟》HLE全員合約到期Viper被爆料希望重回LPL！JDG有望引進組成「銀河戰艦」？
隨著 2025《英雄聯盟》職業賽季圓滿結束，緊接而來的就是賽季間的轉會期，全球五大賽區的職業戰隊們對於即將開啟的自由市場磨刀霍霍，準備爭取自己屬意的選手加盟，提升自己的陣容強度。而對於今年殺進世界賽八強的韓國 LCK 賽區強隊 HLE 來說，今年賽季結束後他們除了面對打野 Peanut 離隊去服兵役的空缺外，其餘四人的合約也將全部於 17 日到期，勢必得花很大的心力在轉會期中。但沒想到，下路 Viper 竟已經被爆料一心求去，與經紀公司討論希望能重回中國 LPL 賽區。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前
台廠烘焙業者強強聯手 以商業生態系迎戰中國內捲
（中央社記者張淑伶蘇州13日電）中國烘焙業面臨同質化競爭、門市壽命縮短等挑戰，烘焙設備台廠百城機械結合食品糕點上下游業者組成「英雄聯盟」，盼在「內捲」（激烈競爭）的中國市場中，為客戶提供更全面及差異化服務。中央社 ・ 3 小時前
《英雄聯盟》Zeus轉會期又有動作？經紀公司希望前進LPL、但JDG CEO爆料：「不可能！」
2025《英雄聯盟》世界大賽最後由傳奇戰隊 T1 以 3：2 擊敗 KT，締造三連霸王朝後圓滿落幕，也代表又一年的《英雄聯盟》職業賽季結束，隨之而來的就是全球五大賽區的轉會期。回想起去年的《英雄聯盟》轉會期，最受到大家矚目的選手交易案就是當時替 T1 成功拿下二連霸，戰功赫赫的 HLE 上路 Zeus，而在一連串事件過後 T1 沒辦法成功留下 Zeus，才讓他加盟了 HLE。沒想到，才經過一個賽季，Zeus 的經紀公司現在似乎又打算讓 Zeus 換戰隊，有爆料消息傳出說經紀公司希望 Zeus 執行與 HLE 的選手選擇權離開 HLE 轉投中國 LPL 賽區。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前
PwC 調查：日用 GenAI 薪酬、職位穩定性更高；惟全球三分一打工仔感「爆煲」
四大會計樓之一 PwC (羅兵咸永道) 最新發表《2025 全球勞動力希望與恐懼調查》（2025 Global Workforce Hopes & Fears Survey），揭示了全球職場的一個顯著分歧：積極擁抱生成式人工智能 (Generative AI，簡稱 GenAI) 的員工，正享受更顯著的職業回報，而與此同時，廣大勞動人口的壓力卻日益沉重。Yahoo Tech ・ 20 小時前
蘋果健康生態轉向 AI！傳出 Apple Fitness+ 將於 2026 年併入全新「Health+」AI 健康服務
蘋果近年積極拓展旗下訂閱服務版圖，但《彭博社》科技記者 Mark Gurman 在最新一期《Power On》時事通訊報導指出，蘋果旗下主打影音健身課程的運動類三嘻行動哇 ・ 19 小時前
登入「Fubon＋」抽東京機票 北富銀行動銀行用戶達500萬 週年活動限時開跑
台北富邦銀行於去年11月推出全新行動銀行「Fubon+」，簡潔清新的介面設計和流暢直覺的操作方式深受市場肯定，目前註冊用戶數高達500萬人，月使用戶數更較去年同期增加15%。為感謝用戶支持，北富銀特別舉辦「Fubon+週年同樂會」活動，提供東京雙人機票、萬元LINE POINTS等多項好禮，邀請新舊朋友一同感受數位金融的便利與創新。中時財經即時 ・ 21 小時前
臺東智慧地政再升級 跨域服務便民又快速
為更便利民眾使用，臺東縣政府舉辦「多目標地理資訊系統(TTGIS)成果發表會」，展示地理資訊應用創新及優化的4項新服務，新介面使用相當方便，如「臺東地籍導航通」首創全臺新增語音輸入功能，讓長輩也能輕鬆國立教育廣播電台 ・ 1 天前
「鳳凰」變「麻雀」！ 海陸警最快今晚解除｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 20 小時前
Care Bears x CASETiFY聯名系列登場！史上最萌彩虹熊點亮童年回憶
CASETiFY 今（12）日宣布與深受全球喜愛的經典品牌 Care Bears 攜手合作，首度推出 Care Bears x CASETiFY 聯名系列，邀粉絲們踏進充滿 Care Bears 的 Care-a-Lot 世界，開啟一場由歡樂、正能量與友誼交織而成，充滿活力與色彩的盛宴。Care Bears x CASETiFY 聯名系列即日起開放加入優先購買名單，並將於 11 月 17 日正式在三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
這次會有好結局嗎！？《零 ～紅蝶～ REMAKE》確定明年3月12日推出！
《零 ～紅蝶～ REMAKE》是2003年在PS2推出的《零 ～紅蝶～》完全重製版。故事描述雙胞胎姊妹「天倉 澪」與「天倉 繭」被一隻飛來的紅蝶所吸引，來到了充滿怨靈的村莊。在探索真相的途中，使用能拍攝怨靈並將其擊退的「射影機」，設法抵抗各種怨靈的阻撓。 重製版的畫面、音效、遊戲性等遊玩要素都有全面升級，並新增了許多功能，像是「和繭牽手」，可以藉由「牽手」回復體力與靈力。「射影機」也新增了對焦、調整焦距、更換濾鏡等功能，讓遊玩性大幅提升。 《零 ～紅蝶～ REMAKE》將登陸PC與家機平台，預計2026年3月12日推出，喜歡《零》系列的玩家，千萬不要錯過這款誠意滿滿的重製版唷。 ©KOEI TECMO GAMES CO., LTD. 電玩宅速配 ・ 1 天前
親共立場惹議！傳AIT本週約見鄭麗文 吳思瑤：無視KMT中華民國派撻伐
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導國民黨主席鄭麗文8日下午參加統派團體所舉行的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，孰料追悼名單中有前高階共諜吳石而惹議，就連黨內的前青年部副主任丁瑀、國民黨前副發言人賴苡任似乎都有不同意見；外傳美國在台協會（AIT）本週將約見鄭麗文，了解國民黨對於國防預算的立場。對此，民進黨立委吳思瑤今（12）日回應，鄭主席這段時間過於親中親共，無視台灣主流民意，以及黨內中華民國派的撻伐，這種急統、紅統的路線不只台灣人民關心，AIT當然也非常關切。民視 ・ 23 小時前
小胖洪志善翻轉國王隊手氣 李愷彥為外公打勝這一仗
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】本季飽嚐敗仗之苦的新北國王隊，今天以94比91逆轉夢想家，這場比賽幕後的催互傳媒 ・ 17 小時前
《歧路旅人0》序章體驗版開放下載資料可繼承至正式版，同步公開最新宣傳片
SQUARE ENIX CO., LTD宣布，全球銷量突破500萬套※的RPG──「歧路旅人」系列的最新作品《歧路旅人0》，於Nintendo Switch 2 /Nintendo Switch / PlayStation5 / PlayStation4 / Steam / Xbox Series X|S / Window公開《歧路旅人0》序章體驗版，現已開放下載。同時公開全新影片「劇情宣傳影片」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
TPBL》獻給天上的外公！ 李愷諺17分助國王力退夢想家獲二連勝
TPBL例行賽今(12日)由新北國王在主場迎戰福爾摩沙夢想家，國王李愷諺的外公在週一逝世，原已向球隊請假的他，特地趕回來比賽為外公奮戰，出賽36分鐘、貢獻17分6籃板2助攻2抄截，新北國王終場94比91力退福爾摩沙夢想家收下近期二連勝，李愷諺賽後哽咽說：「把這一勝獻給天上的外公！」開賽夢想家洋將恩尼斯進攻籃下先馳得點，隨後國王蘇士軒三分進球，雙方你來我往，首節打完29:20夢想家稍稍領先，次節開始夢想家湯普金斯強攻籃下進球進算加罰三分打，夢想家打出一波5:0的攻勢，國王直到林彥廷三分進球才終止球隊得分荒，國王持續緊咬比分，半場結束前國王桑尼投進壓哨三分球，半場打完夢想家47:40居上風。第三節役籃過後，夢想家蔣淯安中距離跳投得分，隨後國王桑尼三分還以顏色，國王打出一波9:2的攻勢將比數扳平，雙方開始拉鋸，三節打完夢想家66:65領先。決勝節國王沒有放棄，快速打出一波5:0的反擊將分數反超，夢想家周伯臣上籃得分才幫助球隊止血，隨後雙方互換領先，終場前一分鐘國王桑尼關鍵中距離進球、傑登關鍵罰球兩罰俱中，新北國王終場94比91主場力退福爾摩沙夢想家收下二連勝。 賽後夢想家今先發出賽37分鐘攻麗台運動報 ・ 16 小時前
《傳說對決》黎明企鵝勇奪ACS校園聯賽冠軍！贏得20萬獎金與GCS職業聯賽席位
《Garena 傳說對決》2025 ACS 冬季賽事總決賽於11月8日熱血開打，最終由來自黎明技術學院的「黎明企鵝」強勢奪下本季總冠軍！自2023年完成二連霸後，黎明企鵝雖屢次闖入季後賽，卻始終與冠軍失之交臂。本季歷經波折，他們憑藉選手精湛的操作與教練出色的選角策略，最終成功登頂，不僅再度證明實力，更拿下GCS職業聯賽 2026 春季賽的臨時席位，獲得與職業選手同場競技的機會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《超級機器人大戰Y》DLC第一彈11月21日推出，收錄《銀河旋風》《The Big O》《風都偵探》
萬代南夢宮娛樂宣布，家用主機遊戲《超級機器人大戰》系列最新作品《超級機器人大戰Y》的DLC①即將於11月21日發布。 DLC①收錄了《銀河旋風》、《The Big O》及《風都偵探 假面騎士SKULL的肖像》3部作品，玩家將可以享受與這3部作品有關的追加區域任務及追加可遊玩機體。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
俯視射擊《惡魔寶貝》2026年初上市，公開前導影片介紹玩法支援雙人合作遊玩
亞克系統亞洲(ARC SYSTEM WORKS ASIA) 宣布，PlayStation5、PlayStation4、Nintendo Switch及Steam平臺的俯視視角射擊動作冒險遊戲《惡魔寶貝》(DAMON and BABY) 確定於2026年初上市，並公開了遊戲前導影片。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前