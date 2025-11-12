T1 Gumayusi黑粉超多「第一次懷疑自己」，坦言是最辛苦一年：拿FMVP是為了證明自己

2025《英雄聯盟》世界賽最終由 T1 拿下冠軍，而下路 Gumayusi 則是拿下 FMVP 獎項，在回國後他也開台與粉絲分享這次的旅程，除了透露冠軍造型的選擇，也感嘆今年對他來說是「很辛苦又漫長的一年」，更接受了好幾次心理諮商：「第一次開始懷疑自己」，不過最終仍透過拿下 FMVP 來證明自己的實力，讓粉絲心疼：「真的辛苦了」。

Gumayusi 獲得今年 FMVP 證明自己的實力（圖源：LoL Esports）

Gumayusi 在前日成為首位開台的 T1 成員，談到冠軍造型想選「尤娜拉或好運姐」，一個是新英雄還沒有什麼造型，好運姐則是沒有代表性的造型，加上他最後一局好運姐的表現，他認為：「說是用好運姐拿到 FMVP 也不為過」。而他也很想要燼或是路西恩，但因為這次沒有使用所以也沒辦法選，而他也已經想好如果拿到第四冠或是進入名人堂的話就要做燼。

一波好大（圖源：LoL Esports）

若有稍微追蹤 T1 消息的人可能會知道，Gumayusi 今年遭遇坐板凳事件跟 Smash 輪替上場，更不斷被黑粉送花圈或是卡車抗議，Gumayusi 在實況中談到今年對他來說是很辛苦又漫長的一年，也是接受最多次心理諮商的一年，甚至也是自信最低的一年：「第一次開始懷疑自己...」、「這一年是我為了證明自己而活，不是為了別人，而是為了自己」，雖然他第一次懷疑自己，但最終努力也開花結果拿下 FMVP，他在實況中感謝粉絲的支持，也讓不少粉絲回應：「真的辛苦了」、「對黑粉最直接的反擊」、「真的是很棒的選手呢」。

而 Gumayusi 的姊姊也在自己的 IG 發文支持弟弟：「這位弟弟雖然已經連續三年闖進世界賽決賽，舉起過兩次冠軍獎盃，但他仍不斷被要求『證明自己』。 特別是今年，他不只是面對外界的壓力，還與自己的內心苦戰。 而最終，他以英雄聯盟史上第一位達成世界賽三連冠的 AD 選手、同時也是決賽 MVP 的身份，堂堂證明了自己就是世界最強的下路。」、「經過漫長而艱難的時間後迎來的最高榮耀，讓他比以往更加閃耀。就如珉炯自己所說，正因為有粉絲、朋友與家人的應援，他才能撐過來。從巴黎到成都，聽到無數人高喊＂Gumayusi＂的呼聲，我們真的很感謝世界上有這麼多人在為珉炯加油。」