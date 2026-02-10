T1 Peyz直言《咒術迴戰》有點無聊？最愛《進擊的巨人》，嫌善逸太吵掀熱議

《英雄聯盟》 2026 年 LCK Cup 季後賽將於 2 月 12 日開打，T1 預計 2 月 15 日出戰，不過今天的焦點不在賽場上，而是 T1 下路 Peyz 在實況中跟觀眾互動時聊到《咒術迴戰》、《鏈鋸人》等動畫，意外掀起場外熱議。

Peyz 在實況中跟網友大聊實況（圖源：LCK）

T1 Peyz 在實況中時，有觀眾詢問他對《咒術迴戰》的看法，Peyz 直言覺得「有點無聊」，還補充感覺和《鏈鋸人》風格有些相似；至於經典長篇《火影忍者》，他則坦承集數太多，自己實在追不太下去。

談到近期追番經驗，Peyz 表示這幾天幾乎都在看動畫，多半是被推薦演算法推坑，其中《進擊的巨人》讓他特別投入，最喜歡的角色毫不意外點名「兵長」，還笑說不少人看動畫本來就是衝著這種角色魅力而來。至於《鬼滅之刃》，他分享自己是先從劇場版入坑，當時非常喜歡「善逸」，但補完動畫後卻因為對方太吵又愛哭，直接把善逸從最愛名單中剔除。

而 Peyz 的回答也引起網友笑說講出大家心聲：「善逸真的很吵」、「善逸戰鬥之外的時間又吵又煩」、「只帥那幾分鐘」、「有品味」、「說這什麼大實話」、「太子講得很中肯」、「懂看巨人品味很好」。