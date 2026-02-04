T17、18權利金審定 李四川：將送輝達議價 若順利2／14前簽約

輝達總部「星艦3.0」落腳北士科，4日北市府區徵會審議T17、18基地的權利金等項目。（資料照片）

輝達總部「星艦3.0」落腳北士科，北市府與輝達就專案地上權預計10至15日可簽約，4日北市府區徵會審議T17、18基地的權利金等項目。區徵會結束後，李四川受訪表示，區徵會審定的金額是祕密不能公開，會交由市府業務單位給輝達議價，若議價順利完成，就可在14日前正式完成簽約，至於地上權年限原則上是50加20年。

北市區徵會今日下午審定輝達地上權權利金，會後媒體訪問李四川，李四川指出，輝達T17、T18基地合併完以後，要訂定權利金的金額，那權利金包括了地價還有北市府跟新壽合解約所支付的金額，並經過地價的評議委員會來做估價。

李四川強調，因為目前權利金的金額是祕密的，不能對外公開，今天審定的金額市府會交給業務單位跟輝達來做議價，「因為只有他一家嘛，所以做議價」，那如果議價完成，當然市府就會來簽約，大概是最後一個程序。

至於何時可完成簽約？李四川表示，如果假設議價是順利的，那一定會在過年前，就是14號之前市府會跟輝達正式來簽約，地上權年限部分原則上是50加20年。

