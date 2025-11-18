T17.18解約卡關？新壽提「輝達不使用須還土地」 李四川：無法接受

輝達海外總部落腳北士科T17、18基地，原本市府本週要和標下地上權的新光人壽合意解約，但對方卻突然要求合約中的附帶條件，若是輝達未來不再使用土地，需將地上權還給新壽，讓北市副市長李四川坦言「無法接受」，北市議會今（18）日上午考察北士科，各黨派議員更痛批新壽「無病呻吟、垂死掙扎」。

北市議會考察北士科T17、18基地，原本預計這週正式解約，如今卻再傳變數。李四川今日受訪時表示，新壽還是希望這塊土地能夠給輝達，如果沒有給輝達，土地就必須再歸還新壽。李四川直言，假設輝達用了幾年以後，依照合約還必須要再把土地歸還，市府無法接受。

考察北士科 議員嗆新壽「無病呻吟、垂死掙扎」

新壽突然拋出要在解約中附加條件，北市地政局長王瑞雲表示不能接受，民進黨北市議員許淑華更砲轟，新壽此舉根本是「脫褲子放屁」，認為沒有必要繼續垂死掙扎。

廣告 廣告

李四川表示，本週輝達不動產副總裁將親自拜會蔣萬安，市府直接請托輝達帶來投資意向書，再給這個新壽，新壽如果同意，在開完董事會後大概就會簽解約。

而新壽上個月才無預警開工，挨批假動土，如今解約前夕又傳波折，過去新壽才登報紙頭版廣告說要成就國家利益，如今態度卻格外諷刺。

台北／陳蜀強、馮浩宇 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

跳槽輝達？ 台積電前採購副總李文如傳今上任

台股早盤下挫逾380點 台積電開盤跌10元至1435元

2025人型機器人元年！黃仁勳、馬斯克一致重壓 台廠迎契機