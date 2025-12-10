T17、T18今公展 議員籲市府了解輝達需求提早布局

輝達海外總部將落腳北士科T17、18，北市都發局9日公告，將於10日起公展30天。（本報資料照）

輝達海外總部將落腳北士科T17、18，北市府預計農曆年前與輝達簽訂地上權合約。台北市副市長李四川5日指出，T17、18都市計畫會依規定公開展覽，再開都委會做變更；北市都發局公告，將於10日起公展30天。有議員建議，市府在後續程序不僅要好好把關，還要了解輝達是否有需要中央或地方協助的地方，以及投資項目哪些市府可爭取合作，現在就要開始布局，不然相當可惜。

都發局都市計畫公展公告，「變更台北市北投區軟橋段88地號等道路用地、科技產業專用區為科技產業專用區（特）、道路用地暨修訂土地使用分區管制規定細部計畫案」，依據《都市計畫法》第19條，於10日起公開展覽30天，公展期間任何公民或團體如有意見，可以書面向北市都市計畫委員會提出。

廣告 廣告

計畫案指出，依輝達公司海外總部設立需求，基地面積至少需達3公頃以上，T17、T18基地面積分別為2.29公頃、1.6公頃，2基地共計3.89公頃，然受限於T17、T18間道路用地阻隔，同時輝達公司預計仿效美國總部形式，部設計為「星艦」特殊建物造型，採低量體、高建蔽率方式興建，不符現行建蔽率及都市設計準則相關規定，故擬合併T17、T18基地為T1718基地，擴大基地規模，並配合調整周邊道路路型、建蔽率率由50％調整為70％及相關都市設計準則規定。

國民黨議員林杏兒表示，此次公展主要就是將北士科原本T17、18用地中間原本的道路用地辦理都市計畫變更，讓這2塊地合併為T1718基地，以擴大基地規模，同時配合調整周邊道路路型，將其北側的福國路和西側的士科路均拓寬5公尺，以及解決建蔽率及相關都市設計準則規定問題，滿足輝達設立海外總部用地需求。此舉主要目的是希望趕在市府與輝達公司正式簽約之前，配合輝達建置海外總部的需求調整基地，對於輝達正式落腳北士科，又向前跨一大步，相信大家都樂觀其成。

民進黨議員陳賢蔚指出，市府在接下來的程序如公展、審核輝達計畫書和後續設定地上權等，不僅要好好把關，還要了解輝達進駐時，需要中央或地方協助的地方，以及來台灣投資的內容有哪些是市府可以爭取合作，照標準程序完成外也要握機會了解輝達的需求，不單是過水、蓋章程序，現在就要藉由程序提出的內容開始布局。

當地洲美里長陳照梅說，對相關程序推進都樂見其成，唯一擔心未來輝達進駐後可能會成為形成商圈，會擔心交通影響加劇，也怕房價高漲到年輕人買不起，不過因此能帶來工作機會也是好事，至少對於年輕人的發展有幫助。

【看原文連結】