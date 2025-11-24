T17、T18回歸北市府 蔣萬安見NVIDIA副總裁：輝達與臺北又近一步

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

輝達(NVIDIA)海外總部確定落腳北士科T17、T18，北市府也透露，今(24)日會同新光人壽完成塗銷這2處的地上權登記，順利讓土地回歸市府，並接續進行輝達專案設定地上權簽約等事宜。台北市長蔣萬安也發文透露，上週輝達副總裁Scott Ekman代表執行長黃仁勳來訪，親自遞交投資意向書，直呼「輝達與臺北，又近一步！」

蔣萬安在臉書發文表示，今天台北市政府已經與新光人壽完成最後的手續，讓輝達預計入駐的T17、T18土地正式回歸市政府；也透露，上週，輝達副總裁Scott Ekman代表黃仁勳來訪、親自遞交投資意向書，自己也向對方表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再相聚，共同見證歷史性的時刻。

蔣萬安說，輝達將首個海外總部選在台北，對台灣具有重大意義。未來十年，台灣將在全球競爭AI的浪潮中取得先機、站穩腳步，而輝達選擇台北，不只是區域安全與外資加大投入的一劑定心丸，更象徵「台北有韌性，歡迎世界來做鄰居」，並曬出雙方洽談的側拍照。

蔣萬安今日受訪也透露，接下來會和輝達加速各項審議，希望能夠預計在明年農曆年前和輝達完成簽約，這樣明年中就可以順利地動工。

