T17、T18回歸台北市府！蔣萬安曬與輝達副總合照 曝「簽約時間點」

記者詹宜庭／台北報導

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安今（24日）表示，今天台北市政府已經與新光人壽完成最後的手續，讓輝達預計入駐的T17、18土地已正式回歸市政府，接下來北市府會與輝達加速各項審議，希望預計在明年農曆年前與輝達完成簽約，明年中順利動工。

「輝達與台北又近一步！」蔣萬安在臉書上發文指出，今天台北市政府已經與新光人壽完成最後的手續，讓輝達預計入駐的T17、18土地已正式回歸市政府。上週輝達副總裁Scott Ekman代表黃仁勳執行長來訪、親自遞交投資意向書，「我也向他表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻」。

蔣萬安強調，輝達將首個海外總部選在台北，對台灣具有重大意義。未來10年台灣將在全球競爭AI的浪潮中取得先機、站穩腳步，而輝達選擇台北，不只是區域安全與外資加大投入的一劑定心丸，更象徵「台北有韌性，歡迎世界來做鄰居」。

蔣萬安下午出席台北市道路交通安全會報受訪時進一步透露，T17、18土地已正式回歸市政府，接下來北市府會與輝達加速各項審議，希望預計在明年農曆年前與輝達完成簽約，明年中順利動工。

台北市政府也表示，今日會同新光人壽完成塗銷北士科T17、T18地上權登記，土地回歸市府。接下來將續行與輝達公司（NVIDIA）之專案設定地上權簽約等事宜，對輝達海外企業總部正式落腳臺北市，更向前邁進一步。

