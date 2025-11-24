T17、T18回歸市府！ 蔣萬安曬輝達高層合照「邀世界做鄰居」

輝達副總裁Scott Ekman（左）上週向蔣萬安（右）遞交投資意向書。（翻攝自蔣萬安臉書）

台北市長蔣萬安今（24日）宣布，市府已與新光人壽完成最後手續，北士科T17、T18土地正式回歸市府，他也公開上週與輝達副總裁Scott Ekman的合照，透露對方已代表執行長黃仁勳親自遞交投資意向書，他表示輝達選擇台北，象徵「台北有韌性，歡迎世界來做鄰居」。

北士科 T17、T18 土地解約卡關多時，最終，市府與新壽在21日證實，雙方完成合意解約協議。

蔣萬安24日在臉書發文表示，今日與新壽完成最後手續，T17、T18 土地已正式回歸市政府，他也指出，上週輝達副總裁Scott Ekman代表黃仁勳來訪、親自遞交投資意向書，蔣強調，市府團隊將全面加速與輝達的地上權簽約進度，期盼能在農曆年前與輝達共同見證重大里程碑。

蔣萬安指出，輝達選擇在台北設置其首座海外總部，對台灣具有深遠意義，不僅象徵在全球 AI 競爭中掌握先機、站穩腳步，也是對是區域安全與外資加大投入的一劑定心丸，更象徵「台北有韌性，歡迎世界來做鄰居」！





