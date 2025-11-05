T17、T18解約塵埃落定？李四川：新壽開價44.7億「還算合理」

台北市副市長李四川證實，新壽開價44.7億元分手費。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市副市長李四川今(5日)證實收到公文，新壽開價分手費44億7千萬餘元，扣除已繳給市府約34.4億元，成本約10.4億，比市府先前預估的多出2億多元，主要在於資金成本以及繳給中央的稅金成本，他認為還算合理。

李四川今受訪說，今天收到公文，新壽開價44.7億元，跟原本市府估價8億元的差別在於，當中有一筆資金成本，當時市府估算2.5億元，但新壽估算要3.75億元；此外當初市府沒有算到新壽繳給中央的稅金，大約1億多元。而這筆金額，雙方也會再透過第三方會計師來審查，原則上沒問題市府就會接受。

廣告 廣告

李四川說，新壽開價看起來還算合理，當初比較有爭議的大概會是資金成本，因為金管會有規定要有2.5%以上利潤，此外新壽也有一些額外花費。

李四川表示，後續簽訂合意解約後，就會辦理地上權塗銷，接著就是後續都市計畫變更以及輝達的設定地上權程序，而輝達現在直接對接市府，就比較不會有其他糾紛、爭議；至於新壽解約金部份，市府負擔先前已經收回的34億多元，其餘成本部份10.4億元會含在權利金當中，與輝達來做協商處理。

他也透露，昨天晚上處理這件事情到7點多，不過狀況都還算順利，新壽也滿在意外界看法；此外他也要幫忙澄清，新壽並沒有不拿規劃設計費，這是成本當中最大宗的，大約6億多元，他也認為這就是成本，「這我們學工程最知道」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

T17、T18解約 李四川曝金額不超過45億 議會核定不足金額輝達來補

輝達概括承受T17、T18解約「分手費」 蔣萬安強調不讓市民埋單

新壽今再會市府協商T17、T18解約金 只差公文確定

尚未收到新壽解約金公文 李四川：收到馬上報議會

