T17、T18解約金44.7億 輝達進駐邁入實質階段

北投士林科技園區T17、T18地上權案進入收尾階段，新光人壽與台北市政府已確定合意解約金約新台幣44.7億元，雙方預計於11月7日完成簽約程序。此舉將為輝達(NVIDIA)設立台灣總部的重大投資案開啟最後通道，後續包括地上權塗銷與都市計畫變更等行政作業，將同步推進。

根據市府審議資料，新壽提出的解約金總額為44億7千多萬元，扣除先前繳納的34億4千多萬元後，差額約10.4億元。與北市府原估的8億多元相比，主要差異在於資金成本與稅金計入方式不同，新壽將繳交中央約1億元稅金納入成本，並將資金成本估為3.7億元，高於市府的2.5億元估值。

台北市副市長李四川指出，市府已收到新壽正式來文，初步金額「看起來合理」，後續將委託第三方會計師審查確認。若進度順利，將於7日簽署解約協議書，提送議會核定後，即可辦理地上權塗銷及都市計畫變更等相關作業，為輝達進駐鋪路。

針對外界關心的資金來源，李四川說明，解約將動用平均地權基金辦理，扣除新壽已繳金額後，約10.4億元的差額將在與輝達協議權利金時收回，不會造成市府額外支出。這筆經費會納入權利金計算，「不會讓市民買單」。

外界關注新壽態度，新光金控董事長吳東亮受訪時表示，新壽與北市府持續保持良好溝通，「應該會很順利」。據了解，新壽董事會近期將通過相關程序，預期解約款可於本季入帳，為雙方合作畫下句點。

北市府表示，待T17、T18地上權塗銷完成後，同步推動輝達投資企畫審查與地上權設定作業，預計明(2026)年初簽訂專案契約，打造台北市首座全球級AI科技總部。隨著金額拍板與程序明朗，輝達落腳北士科正式進入實質階段，成為台北市科技產業布局的重要里程碑。

