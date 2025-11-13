T1D發病早、治療輔具花費多 形成家庭沉重負擔

第1型糖尿病（T1D）多於兒童或青少年時期發病，據資料顯示，全台約有一‧二萬位T1D患者，新發病患者有六成為兒童及青少年，患者發病高峰集中在十至十四歲，其中約七成初診即併發酮酸中毒，三成以上曾發生嚴重低血糖。國立臺灣大學醫學院附設醫院小兒內分泌科主治醫師童怡靖指出，患者一年內平均要進行血糖監測一四六○至三六五○次、胰島素注射約一四六○次，同時憂鬱症比例較高，青少年情緒問題的盛行率為一般青少年的三倍，在醫療之外，更需要讓這些孩子與家長，從家庭、校園到社會，都能獲得理解與支持。

T1D是一種由免疫系統、基因與環境交互作用引起的自體免疫疾病，患者終身需依賴胰島素注射。童怡靖醫師指出，由於T1D無法痊癒，患者終生需仰賴胰島素注射與血糖監測，若控制不當，恐縮短壽命十至十六年。

廣告 廣告

五年前的夏天，當時三歲的偉偉在澎湖旅行時突發酮酸中毒，被緊急送進加護病房後確診為T1D。小學入學時，偉偉雖已能自主測血糖、打胰島素，但仍被學校以「照顧困難」為由婉拒。所幸，在醫療團隊與友善校園的協助下，如今升上三年級的他，不僅能自主管理病情，還主動向同學分享糖尿病知識。

然而，現行制度在治療輔具補助上仍有不足。雖部分病童可申請連續血糖監測系統（CGM）之健保補助，但頻率與項目皆有限，大多家庭需自費每月四千元以上的耗材費用；至於可大幅提升血糖穩定度的胰島素幫浦，亦未納入健保，單機價格超過二十萬元，搭配耗材每月支出約五千至八千元，對一般家庭形成沉重負擔。

美國糖尿病學會（ADA）二○二五《糖尿病醫療照護標準》將第1型糖尿病視為「可及早發現」的疾病，建議針對具家族史或尚未出現症狀的高風險族群，依疾病分期（Stage1―3）提供分層照護，爭取發病前的黃金介入期。中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛指出，若要讓台灣的糖尿病照護「真正與國際接軌」，必須從制度面加強投資。目前健保在T1D的醫療照護與管理上仍有提升空間，唯有在診斷、照護、與治療層面全面強化，才能縮短與國際的差距。但目前國內試劑供應仍不穩定，影響臨床診斷與後續追蹤。對此，楊偉勛理事長強調：「韌性醫療不僅止於胰島素的穩定供應，也包括檢驗資源的長期可近性與完整性。」

在治療端，連續血糖監測（CGM）與胰島素幫浦等科技已被證實能顯著降低低血糖風險、減少住院並提升生活品質，多國更將CGM、胰島素幫浦納入給付體系。以台灣與加拿大為例，前者GDP為後者之七成左右，然加拿大早已全面納入相關輔具補助，顯示政策優先順序同樣值得關注。

楊偉勛理事長建議，台灣健保亦應評估相關政策，以提升照護效率與成本效益。T1D雖屬小眾族群，但是在醫療上卻是「皇冠上最重要的一顆珠寶」。中華民國糖尿病學會於二○二六年將更新T1D臨床照護指引，持續推動疾病分級與分級照護架構、加強本土對T1D的研究，為台灣T1D病友打造更前瞻、完整的長期照護藍圖。