T3航廈啟用 「廣州白雲」成全球最大單體機場

廣州白雲國際機場三期擴建工程完工。這項總投資超過537億人民幣的建設，讓白雲機場一舉超過北京大興、上海浦東，成為全球最大單體機場，也是大陸民航第一個擁有五條商業跑道的機場。

廣州白雲機場三期擴建工程完工，從原本的三跑道、兩航廈、單一塔台，增加到五跑道、三航廈、雙塔台。（圖／大陸央視）

廣州白雲機場三期擴建工程完工，從原本的三跑道、兩航廈、單一塔台，增加到五跑道、三航廈、雙塔台。廣州白雲機場一舉超越北京大興、上海浦東，成為全球最大單體機場。

白雲機場公司副總經理 黃浩：「白雲機場擴建工程，可滿足年旅客吞吐量一點二億人次，貨郵吞吐量三百八十萬噸。」

白雲機場的客流、貨流與資金流，支撐珠三角地區將近五分之一的大陸進出口總額。新建航廈更引入多種新科技，全面提升運營效率。

白雲機場安檢人員 單驛清：「我們行李筐內部嵌製相關晶片，通過人臉識別技術，可以實現旅客的人、包、筐相關資訊的核驗。」

大陸央視記者 唐穎：「經過人臉識別之後，今天我的航班訊息都會顯示在螢幕上，同時會非常清楚地告訴你，這個航班的登機口在哪、如何前往，大概要幾分鐘。」

新航廈設計以「花城廣州」為靈感，大廳天花板的木紋結構與中間白色天窗部分，酷似樹葉葉片，打造出面積將近一萬平方公尺的花園景觀，是全大陸最大的航站花園。白雲機場還首創設立「航空觀景區」。

白雲機場公司總經理 彭曉琳：「從四樓值機大廳直接上電梯，就能來到視野開闊的觀景平台。這裡面積有一1200平方公尺，主要是讓旅客在乘機間隙，來這裡打卡、近距離觀賞飛機。」

從空中俯瞰，T3航廈金屬屋面面積約31.19萬平方公尺，相當於45個標準足球場大小，整體呈現明亮的白色。官方介紹，使用白色屋面能避免不鏽鋼板在不同視角下產生光反射污染。

總投資超過537億人民幣的白雲機場擴建工程，被視為推動粵港澳大灣區發展的重要里程碑。

