《T368城鄉物產展－島嶼風味旅行》即起新光三越登場

記者古可絜／綜合報導

以「友善食農、綠色採購、食的安心」為發想，串連全臺小農、職人與在地品牌推出《T368城鄉物產展－島嶼風味旅行》，最終站於即日起至12月28日在臺北信義新天地A9登場。集結全臺最具代表性的重量級神農、青農、模範農民與地方職人，從農場到餐桌，從山林到漁村，透過小農故事、職人精神與在地良品讓更多在地好物能被大眾看見。

此次《T368城鄉物產展》巡迴最終場開箱17個縣市、63個城鄉鎮區，集結69個品牌，其中35家為初登場品牌，號召7位重量級職人同場展出，包括有「農業界的奧斯卡獎」之稱的十大神農、百大青農、模範農民，並集結多位以實際行動回到家鄉創立品牌的返鄉青年，為土地與地方持續耕耘、注入新能量。

此次展覽亦以五大策展主題呈現臺灣豐富且多元的在地好物，包括「旬味臺灣．話題職人」、「甘味良品．在地選物」、「聞香食光．味覺散步」、「島嶼滋味．嚴選名物」及「臺創選物．故事美學」，同時為讓消費者更了解在地好物，規劃14場講座與體驗活動，歡迎民眾把握展期前往參觀選購，以行動支持臺灣在地好物。

「山芳良油」烘焙茶籽油。（新光三越提供）

「甸峯生態茶園」自然金萱烏龍。（新光三越提供）

「夏安居森林農場」整朵有機食用級玫瑰花茶。（新光三越提供）

《T368城鄉物產展－島嶼風味旅行》，最終站於即日起至12月28日在臺北信義新天地A9登場。（新光三越提供）