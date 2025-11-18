《T368城鄉物產展》11/18~24首度走進台中新光三越

▲《T368城鄉物產展》邀集全台超過46個城鄉鎮區，精選獲十大神農、百大青農及在地物產等超過50個品牌。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】新光三越中港店首度舉辦《T368城鄉物產展》，延續永續與地方連結的精神，以「開箱台灣368個鄉鎮最美人事物」為概念，邀集全台超過46個城鄉鎮區，精選獲十大神農、百大青農及在地物產等超過50個品牌，並舉辦在地趣味手作，小農職人體驗日，職人講座等17場五感體驗。

▲《T368城鄉物產展》邀集全台超過46個城鄉鎮區，精選獲十大神農、百大青農及在地物產等超過50個品牌。（記者廖美雅拍攝）

廣告 廣告

此次《T368城鄉物產展》規劃五大主題~「旬味台灣‧話題職人」、「甘味良品‧在地選物」、「聞香食光‧味覺散步」、「島嶼滋味‧嚴選名物」、「台創選物‧故事美學」，從南到北、從山到海，發掘「一鄉一特色」，跳脫傳統物產展形式，呈現台灣在地的真實風貌與永續精神。包括最強話題職人陣容，躍上國際嘉義阿美鳳梨、古早味柴燒黑豆茶的水林小黑農、主打高品質、無添加天然果物的辰品、及友善水土、無毒養殖的邱家兄弟；嘉義中埔鄉農會在地農村好物(番茄果乾/鳳梨果乾)、花蓮糙米香的御禮米香、百年老店東和製油及彰化百大商品優質獎花見夫人主打梅花千層蛋捲。

▲《T368城鄉物產展》邀集超過50個品牌。（記者廖美雅拍攝）

此外，新光三越更深入探索台灣各地好滋味，從甘味醬香到健康零嘴，走遍台灣品味各地美食，包括屏東竹田百年品牌星級美味豆油伯、友善環境自然農法品牌-夜陽米。員林百年歷史的員林百年仙草、三代傳承堅持以台灣花生手工熬製的星級大地花生。風土人情的品牌選物，包括木筆家、七星檀香、、等等。

新光三越表示《T368城鄉物產展》邀請台灣在地職人帶路，天天舉辦講座、手作體驗，讓民眾從產地到餐桌，親身感受永續生活的美好。活動期間加入新光三越LINE官網帳號好友參加踩點集章活動，消費滿額還可獲得贈品。