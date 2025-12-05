TABA非洲商務論壇高雄登場 台灣企業放眼海外合作新契機

台灣非洲經貿協會（Taiwan-Africa Business Association, TABA）繼十一月十八日台中場後，十二月四日在高雄舉辦《貿易戰爭下的新市場：台灣與非洲經貿新契機》論壇，匯聚各界領袖共同探討在全球貿易戰與供應鏈重組的浪潮下，非洲如何成為台灣企業開拓新市場的關鍵機遇；三位論壇講者以精彩簡報深入剖析非洲市場潛力，引起與會者高度關注。會後問答環節氣氛熱烈，講者的答覆具體務實，令人對臺非經貿合作的未來充滿期待。

TABA理事長林原分享，作為臺非經貿合作的橋樑，TABA正積極帶領台灣企業布局非洲、在「貿易戰爭下」開創新市場，該協會透過論壇與各種交流推廣活動，協助企業了解非洲市場、法規與產業需求，並串連供應鏈、資金、技術三大支柱，成為企業拓展非洲的重要夥伴。

奈及利亞駐台北商務辦事處代理處長雷利克斯指出，非洲擁有五十四個國家，憑藉龐大的十五億人口紅利、平均GDP成長率4%及豐富自然資源與青年勞動力優勢，擁有巨大的空間與潛力，正快速崛起成為全球最受矚目的新興市場；非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）的市場整合機制正推動非洲各國邁向單一市場，隨著貿易壁壘降低、關稅減免，將創造前所未有的跨國供應鏈格局。

雷利克斯說，近年來非洲經濟維持穩定成長，吸引外資與全球關注，尤其奈及利亞有許多投資獎勵措施，包括免稅期、關稅退稅、關稅津貼、免稅、出口發展基金、雙重徵稅減免等，且根據外匯規定，外國投資者可以自由匯回所有利潤，對台灣企業而言，這不僅是傳統出口的機會，更是透過技術、服務與資本投入，與當地共同建立產業鏈的重大契機。

前經濟部國際貿易局局長、前駐越南代表(大使)黃志鵬表示，全球變局下的戰略思考，疫情、地緣政治與能源及原物料價格上漲，再加上美中貿易戰方興未艾，美國擬建立去中國化的國際供應鏈新體系，中國則尋求去美元化的國際貿易新秩序，使傳統全球化模式面臨挑戰，然而非洲憑藉其資源與人口紅利，反而成為韌性強勁的新興市場，台灣企業應跳脫「只銷售產品」的思維，轉向「輸出技術、服務與資金」，並與非洲當地合作發展基礎建設、再生能源、教育訓練、製造基地等領域。(見圖)