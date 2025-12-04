Taboola結盟LG Ad Solutions 將電視廣告影響力轉化為開放網路實質成效

記者李鴻典／台北報導

全球成效廣告平台 Taboola 宣布與 LG Ad Solutions 達成合作，推出全新解決方案「Performance Enhancer」，旨在將優質的電視廣告曝光與可測量的數位成效無縫串聯，填補兩者之間的斷層。

Taboola宣布與LG Ad Solutions展開全新合作，推出Performance Enhancer解決方案。

廣告主看重電視廣告無可比擬的觸及廣度與影響力，因而持續投入資源。如今，他們更能將這份價值直接轉化為可測量的實質成效。「Performance Enhancer」提供全球性的端對端成效導向解決方案，全面涵蓋連網電視(CTV)及所有其他數位通路。

廣告 廣告

LG Ad Solutions 總裁 Serge Matta 表示，「這項合作為品牌打造了一個連結更緊密、成效更透明的的媒體生態。透過將廣告活動從 Smart TV 延伸至優質的數位環境，品牌能提升網站流量與轉換、鎖定更可能採取行動的受眾，並驗證 CTV 投資的實際成效。這將使媒體規劃更有效率、更容易衡量成效，且整合度更高。」

Performance Enhancer 結合 LG Ad Solutions 以第一方 ACR（Automatic Content Recognition）資料建立的受眾洞察，以及 Taboola 旗下成效型廣告平台 Realize 的技術與眾多數位廣告版位，協助廣告主：

●擴大影響力：將 LG Ad Solutions 的廣告活動從 Smart TV 延伸至數千家可信賴之新聞媒體網站，提升網站造訪與轉換。

●優化 CPA：針對最可能採取行動的潛在受眾進行優化，觸及高轉換意向族群。

●量化 ROI：將網站造訪、互動與後續轉換直接歸因至電視曝光。

●提升效率：整合跨平台成效衡量，協助品牌強化未來媒體規劃並解決媒體破碎化問題。

Taboola 執行長 Adam Singolda表示：「LG Ad Solutions 持續讓其電視螢幕成為品牌與受眾建立深度連結的重要場域。他們的大規模覆蓋、可信賴的品牌，以及大量免費 CTV 內容，為廣告主創造了更多機會來規模化的觸及消費者。透過這次合作，我們將大螢幕在行銷漏斗上層的品牌認知影響力，與開放網路在中下層漏斗的精準成效完美結合，協助廣告主把 CTV 品牌認知效益與可衡量成果有效串接，進而創造更高價值與成長。」

更多三立新聞網報導

Yahoo公布2025十大台灣新聞事件 大罷免、鏟子超人、關稅風暴、閃兵案

肉鬆麵包變成粥！翻玩台人最熟悉4食材 繼光香香雞丟進火鍋

薯條、雞塊買1送1！3大速食年末優惠 比薩只要12元必搶

首個沒有大S的跨年！賈永婕邀小S獻聲：煙火還是要一起看

