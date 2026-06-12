TACO內幕曝光！這3國急Call說服川普 打擊伊朗「彈藥全數就緒」剩3小時才喊卡

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[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導

又TACO！美國總統川普態度大轉彎，中止原定轟炸伊朗計畫，更宣布美伊戰爭結束，最快將在本週六簽署諒解備忘錄（MOU）。美媒報導指出，最主要的原因為中東國家卡達、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦等3國，在最後時刻致電川普，才成功說服他取消行動，而當時距離美軍發射飛彈，僅剩短短3個小時。

川普原本真要對伊朗發動「猛烈打擊」。（圖／X @WhiteHouse）

根據美媒《NBC》引述美國官員指出，其實川普早已下達命令，要求美軍在當晚對伊朗境內進行打擊，美軍船艦甚至已調整空中作戰計畫，「彈藥全數準備就緒」。直到川普發文宣布取消原定行動，透露協議已進最後定稿階段，內容提交伊朗最高領導層並獲批准，軍方才緊急喊卡，當時離出擊時間僅剩約3小時。

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官員透露，川普原預告要拿下伊朗石油出口樞紐「哈格島（Kharg Island）」，其實並不在攻擊名單內。雖美軍在先前數個月中，確實有討論到所謂的「奪島行動」，但並未獲川普批准；對於川普臨時宣布暫停打擊，美軍方面也大感驚訝。

據美媒《Politico》報導，川普在揚言對伊朗「猛烈打擊」後，短時間內就接到來自卡達、阿聯、巴基斯坦的電話，並保證距離初步協議已非常接近，才終於說服川普取消軍事行動。

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