「TACO 交易」引爆熱錢！新台幣中止連三跌、續在31.6字頭盤整

新台幣終場收31.61元、升1.8分，中止連三黑。資料照



美國總統川普再度上演「TACO」交易戲碼，美股全面翻揚，激勵台股一度飆漲逾600點，新台幣匯率今（1/22）日以小幅升值開出，在熱錢回頭湧入，出口商趕在31.6字頭附近拋匯，推升匯價一路走揚，盤中更是回彈至31.566元，震盪幅度逼近1角，央行在尾盤進行調節，終場收31.61元、升1.8分，中止連三黑，總成交值更爆出22.385億美元的大量。

總統川普在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）演說中，承諾不會動用武力取得格陵蘭，並撤回原定在2月1日將對歐洲8國加徵的關稅，更大力宣揚個人對美股的樂觀前景。美股四大指數全面翻紅，10年期美債殖利率來到4.25%附近，美元指數仍在98.7附近徘徊。

廣告 廣告

台股受到激勵，在權值股領軍下，外資回頭買超，指數收漲499.71點，資金也回流至匯市。匯銀人士表示，外資操作偏雙向，上午出口商趕在31.6元附近拋匯，推升匯價反彈，午後加大匯入力道，使得匯價最高觸及31.566元，盤中震盪9.1分，央行在尾盤進場，使得漲勢收斂，仍舊收在31.6元。

匯銀人士指出，市場再度掀起「TACO」交易（Trump Always Chickens Out，意指川普總是會退縮），格陵蘭事件暫告一個段落，但後續有待觀察，加上日本央行將舉行貨幣政策會議，儘管投資人預期本次政策利率維持不變，但後續何時會升息仍備受關注，短期內新台幣在31.55至31.7元盤整。

根據央行統計，美元指數升0.16%、歐元貶0.22%，多數亞幣續挫，日圓重貶0.54%，韓元和星幣分別小跌0.08%、0.02%，新台幣與人民幣則是微幅走揚，小升0.06%和0.02%。

更多太報報導

川普關稅+熱錢出走！新台幣連三貶 收31.628元、創五日來低點

地緣政治升溫！新台幣拉出連二黑 收31.608元、創四日來新低

股匯不同調！新台幣盤中驚見31.4字頭 收31.59元、中止連三紅